Londres registra 70 homicidios en 2025, la menor cifra en más de dos décadas

Londres, 14 oct (EFE).- Londres registró un total de 70 homicidios en los primeros nueve meses de 2025, el menor número desde que se crearon los cómputos mensuales hace más de dos décadas, según datos difundidos este martes por el departamento de Policía y Crimen del Ayuntamiento de la capital británica.

La cifra representa un descenso del 16 % respecto al mismo periodo del año pasado y casi un 60 % menos que en 2003, cuando se inició la contabilización actual.

El informe municipal señala también un descenso del 7 % en los delitos con arma blanca en los doce meses hasta el 31 de agosto -o 1.154 casos menos- y una reducción del 10 % en las hospitalizaciones de menores de 25 años por agresiones con cuchillo en el año hasta junio.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés), los londinenses son, de media, menos propensos a ser víctimas de delitos violentos que en el resto de Inglaterra y Gales, y la tasa de homicidios en la capital británica es, de acuerdo con la ONS, inferior a la de ciudades como París, Bruselas, Berlín o Madrid.

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, atribuyó el descenso a la combinación de una mayor financiación de la Policía, acciones policiales focalizadas y el trabajo preventivo de la Unidad de Reducción de la Violencia, que ha asistido a más de 450.000 jóvenes.

Pese a los avances, Khan subrayó que «una sola muerte siempre será una de más» y defendió la continuidad de su estrategia para combatir la violencia.

«Hay políticos y comentaristas que siguen denigrando a Londres, pero los hechos muestran una realidad muy distinta. El número de homicidios en los primeros nueve meses de 2025 fue el más bajo desde que se crearon los cómputos mensuales hace más de dos décadas», declaró en un comunicado.

«Estamos avanzando, pero aún queda mucho por hacer. No habrá ninguna tregua en nuestro esfuerzo por seguir reduciendo los delitos graves y construir un Londres más seguro para todos», añadió. EFE

