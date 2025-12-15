Los agricultores franceses mantienen sus bloqueos para decir alto al sacrificio de ganado

Los agricultores franceses prometieron este lunes mantener sus protestas a menos que se ponga fin al sacrificio de bovinos, decretado por las autoridades para controlar una enfermedad infecciosa.

La irrupción de la dermatosis nodular recrudeció el malestar del mundo agrícola, ya fuerte por la posible firma esta semana del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur.

Muchos ganaderos se han indignado por el uso de la fuerza policial y la política gubernamental de matanza masiva para detener la propagación de esta infección viral que se transmite por picaduras de insectos y que es habitual en el norte de África.

Aunque para los humanos resulta inofensiva, la enfermedad provoca ampollas y reduce la producción de leche de los bovinos, y suele comportar restricciones comerciales e importantes pérdidas económicas.

Los agricultores han bloqueado carreteras desde que los veterinarios sacrificaran el viernes un rebaño de más de 200 vacas en una localidad cercana de la frontera española tras descubrir un solo caso de la enfermedad.

«No puedes arrasar con los rebaños así, sólo porque uno esté enfermo. Se hacen pruebas», dijo a AFP el agricultor Christophe Ubeda durante una protesta cerca de Burdeos. «Cuando un humano está enfermo, no matas a toda la familia».

En el sur de Francia, los manifestantes bloquearon autopistas para pedir el fin de estos sacrificios. «Hemos puestos árboles de Navidad y estamos listos para celebrarla», dijo el ganadero Cédric Baron, cerca de la localidad de Carbonne.

El gobierno se ha mantenido firme en su política de sacrificar los rebaños afectados y vacunar a todo el ganado en un radio de 50 kilómetros, pero el lunes la ministra de Agricultura, Annie Genevard, pareció abierta a revisar la estrategia.

«Los agricultores me pidieron que pudiéramos ampliar el territorio de la vacunación y los escuché», aseguró Genevard durante una visita a Toulouse, en referencia a la extensión de esta medida en dos regiones del sur de Francia.

Los sindicatos están divididos. La Coordinación Rural y la Confederación Campesina, segunda y tercera central del sector, se oponen a las eutanasias y abogan por una vacunación preventiva generalizada.

El principal sindicato, FNSEA, respalda el protocolo de las autoridades, temiendo que una vacunación generalizada prive a Francia de su estatus de país «indemne» y, por tanto, de su capacidad de exportar bovinos vivos durante meses.

