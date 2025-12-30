Los agricultores griegos siguen bloqueando carreteras por quinta semana para exigir ayudas

3 minutos

Atenas, 30 dic (EFE).- Los agricultores y ganaderos griegos siguen bloqueando decenas de puntos clave de autopistas y carreteras para reivindicar menores costes de producción y el desembolso de ayudas estatales retrasadas, una protesta que ha entrado en su quinta semana consecutiva.

En medio de las vacaciones navideñas, el bloqueo de las vías con unos 7.000 tractores se mantiene en pie este martes, informó la emisora pública SKAI.

Durante los últimos días se han registrado colas de tráfico y caravanas de varios kilómetros en diversos puntos del país, en un período en el que cientos de miles de griegos viajan a sus ciudades de origen o pueblos para pasar las fiestas con sus allegados.

El ministro de Protección al Ciudadano, Mijalis Jrisojoidis, acusó hoy a una parte de los agricultores de realizar «acciones extremas» y mostrar «un comportamiento antisocial» por su decisión de cerrar puntos clave de tránsito «que afectan a cientos de miles de personas».

Jrisojoidis recalcó que hasta el momento el Gobierno ha decidido «no ejercer violencia legal» para despejar las autopistas, si bien advirtió de que «se aplicará la ley» si los agricultores insisten en seguir perturbando el tránsito y no acuden a dialogar con el Ejecutivo.

El primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha fijado el próximo 6 de enero, día de la Teofanía ortodoxa y último feriado de las fiestas, como fecha límite para que los campesinos decidan si despejan las autopistas y entablan negociaciones con el Gobierno sobre al menos algunas de sus demandas.

Según el mandatario, «hay varias personas en los bloqueos que quieren dialogar con nosotros y hay algunos que los están intimidando ‘para que el frente campesino común no se rompa'».

Entre las demandas de los agricultores destaca el pago de subsidios e indemnizaciones atrasados, gestionados por la agencia estatal OPEKEPE, ahora envuelta en un escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la Unión Europea.

También piden la eliminación de una serie de impuestos que agravan el diésel y la reducción del precio de la electricidad, que dispara el coste de la producción.

Los ganaderos exigen indemnizaciones que cubran por completo sus pérdidas de ingreso provocadas por un brote de viruela ovina y caprina que ha conducido al sacrificio a medio millón de animales en Grecia desde 2024.

Unos días antes de la Navidad ortodoxa, los campesinos decidieron facilitar el tránsito de vehículos reaparcando sus tractores para dejar libres algunos carriles de las autopistas.

Sin embargo, la Policía desvió igualmente el tráfico por vías alternativas en varios puntos tras alegar razones de seguridad y que los tractores arrimados en las autopistas seguían constituyendo un peligro para los conductores.

Esto produjo retrasos de entre dos y cuatro horas en los traslados de Atenas (centro) a Salónica (norte), la segunda urbe de Grecia, una ruta que normalmente se realiza en coche en unas cinco horas.

El Gobierno ha advertido de que a partir del próximo 6 de enero prevé enviar multas a los campesinos que bloquean carreteras o cruces fronterizos, si no deciden antes abrir las vías, destacó SKAI. EFE

dsp/wr/rod