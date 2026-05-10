Los apagones afectarán a la vez a la mitad de Cuba en la hora «pico» de este domingo

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La Habana, 10 may (EFE).- Los apagones afectarán a la vez este domingo hasta el 50% de Cuba en el horario «pico», el de máxima demanda de energía, de acuerdo con los datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Cuba padece una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que ha ocasionado una parada casi total de su economía y azuzado el descontento social, medida que ha calificado Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Una nueva avería de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor generadora del país -ubicada en la provincia Matanzas (oeste)- agravó esta semana los apagones que alcanzaron hasta las 14 horas continuas en La Habana, mientras que en otros territorios los cortes superan las 20 horas consecutivas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de la tarde noche, una capacidad de generación de 1.615 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.585 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.615 MW.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Washington obligó a pararlos por falta de materia prima en enero. El 20 % del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el cerco petrolero de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente como «asfixia energética».

Los expertos apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. El Gobierno cubano ha denunciado por su parte que las sanciones estadounidenses suponen «asfixia energética».

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

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