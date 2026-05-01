Los barcos de la Flotilla no abordados por Israel esperan en Creta debido al mal tiempo

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Atenas, 1 may (EFE).- Unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por las fuerzas armadas de Israel en aguas internacionales se encuentran este viernes fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se han refugiado del mal tiempo en la zona.

Tras el abordaje, las naves navegaron a lo largo de la costa cretense meridional hacia el este hasta que decidieron resguardarse en la bahía debido a los fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas, informa el portal informativo local NeaKriti.

Ese medio publica hoy imágenes en las que se ve a varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fondeados en la bahía, con decenas de banderas palestinas ondeando al viento.

En la zona también se ha divisado una embarcación de la ONG ecologista Greenpeace, que acudió para mostrar su apoyo a la Flotilla tras la intercepción de 22 de las 58 naves que integraban la misión y la detención de unos 175 activistas al oeste de Creta por el ejército israelí, según NeaKriti.

Otras cinco embarcaciones de los activistas están navegando hacia la bahía desde distintos puntos al este en aguas territoriales griegas, según el rastreador oficial de la Flotilla en la red.

Los activistas detenidos fueron desembarcados hoy desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta oriental de Creta, y la mayoría de ellos fueron subidos a autobuses para ser llevados al aeropuerto de Heraklion, la capital de la isla.

Sin embargo, treinta de los activistas fueron trasladados, también en bus, al hospital de la localidad de Sitia para recibir atención médica por lesiones menores, dijo a EFE una doctora de dicho centro.

Los activistas de la Flotilla Global Sumud denunciaron este viernes en su cuenta oficial de Instagram de que fueron «golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda» durante las 40 horas que permanecieron en un buque de la armada israelí hasta ser desembarcados en Creta.

Barcos de ‘March to Gaza Greece’, la organización que conforma la delegación oficial griega de la Flotilla, se espera que zarpen este domingo de la isla griega de Syros, al norte de Creta, para sumarse al grueso principal de las naves, indicó anoche al portal ThePressProject el activista griego Paris Laitsis. EFE

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