Los beneficios de Airbus en el tercer trimestre suben un 14 % a 1.100 millones de euros

París, 29 oct (EFE) – El fabricante aeronáutico Airbus anunció este miércoles un aumento del 14% en su beneficio neto durante el tercer trimestre, de julio a septiembre, hasta alcanzar los 1.100 millones de euros, debido especialmente a sus negocios de defensa y helicópteros.

La facturación también creció un 14% en términos interanuales en el tercer trimestre, hasta los 17.800 millones de euros, indicó Airbus en un comunicado.

Y de enero a septiembre, los beneficios aumentaron un 46 % hasta 2.641 millones de euros, mientras el volumen de negocios ascendió a 47.436 millones de euros, un 7% más, incluyendo 9.200 millones de euros correspondientes al sector de defensa (+19% respecto al mismo periodo de 2024).

El resultado neto operativo (ebit) subió un 25 % hasta 3.365 millones de euros y esa evolución se debe sobre todo al negocio de la defensa, que obtuvo un ebit positivo de 353 millones de euros en esos nueve primeros meses, frente a los 617 millones negativos en el mismo periodo de 2024.

El eibt también progresó un 18% en la actividad de helicópteros hasta 495 millones de euros, mientras que sufrió un retroceso del 11% en los aviones comerciales a 2.556 millones.

«Nuestros resultados de los nueve primeros meses reflejan el nivel de entregas de aviones comerciales y un sólido desempeño en los negocios de Defensa y Espacio y Helicópteros», declaró Guillaume Faury, el consejero delegado de Airbus.

Faury añadió que sigue acumulándose un retraso en las entregas de aviones comerciales en un entorno operativo complejo y dinámico pero se está ampliando la capacidad industrial para respaldar el aumento de la producción.

Entre enero y septiembre Airbus entregó 507 aviones comerciales, que son más que los 497 del mismo periodo del pasado año, pero están todavía lejos de los 820 que sigue siendo el objetivo para todo 2025.

La compañía mantiene igualmente su meta de conseguir este ejercicio un ebit ajustado de unos 7.000 millones de euros, y un flujo de caja de alrededor de 4.500 millones.

El consejero delegado destacó los avances en la consolidación del negocio de satélites, después del anuncio del pasado día 23 para crear «un nuevo líder europeo» junto al italiano Leonardo y al francés Thales. EFE

