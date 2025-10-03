Los clásicos nombres no faltan en la semana de la moda de la capital francesa

París, 3 oct (EFE).- Firmas como Giambattista Valli, Nina Ricci, Givenchy o Yohji Yamamoto no han faltado una vez más a la cita con la moda francesa. Este viernes han sido las protagonistas vespertinos en el calendario oficial, con sus propuestas de prêt-à-porter femeninas para la primavera-verano de 2026.

El primero en mostrar su colección por la tarde en París ha sido Giambattista Valli. El creador italiano que, además de prêt-à-porter, crea alta costura, ha hecho nuevamente del romanticismo y la sensualidad dos de los ingredientes, con motivos de flores estampados, así como tejidos transparentes, entre otros.

Tras Valli, ha sido el turno de Nina Ricci, propiedad de un conocido grupo español de perfumería, donde la inspiración se hallaba en los años 70 del pasado siglo, con poco más de una treintena de conjuntos en los que los vestidos largos se han impuesto.

Givenchy, que ha desfilado posteriormente, ha abierto su colección con el negro y un vestido corto, siendo los básicos, como la camisa blanca y los trajes chaqueta, los que han dejado en evidencia que Sarah Burton, actual responsable de sus colecciones, tiene la buena sastrería como referencia.

Por su parte, Yohji Yamamoto ha hecho del negro el gran protagonista, dando paso también a propuestas en rojo; alrededor de medio centenar en las que ha reinado el vestido. El nipón Yamamoto lleva desfilando en París desde hace más de medio siglo.

La encargada de cerrar la jornada de desfiles de este viernes ha sido Victoria Beckham. EFE

