Los conservadores debaten si abandonan el Gobierno Lecornu que acaba de ser nombrado

París, 6 oct (EFE).- Los Republicanos (LR), el partido de la derecha convencional francesa debate esta mañana si abandona el Gobierno del primer ministro macronista Sébastien Lecornu pocas horas después de su nombramiento, lo que agravaría la crisis política con una evolución sin precedentes y de consecuencias inciertas.

El máximo responsable de LR, que no es otro que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, lanzó una bomba apenas dos horas después de que la presidencia francesa comunicara la nueva lista del Ejecutivo, constituida una vez más sobre todo con fieles del jefe del Estado, Emmanuel Macron.

En un mensaje en su cuenta de X, Retailleau subrayó que «la composición del Gobierno no refleja la ruptura prometida» por Lecornu y dijo que «ante la situación política creada por este anuncio» convocaba para esta mañana una reunión del comité estratégico de su partido.

Las palabras del que ha sido ministro del Interior del anterior Ejecutivo y que fue confirmado en el cargo este domingo responden en primer lugar a su exigencia de que hubiera más miembros de LR en el gabinete, pero también a la presencia en ese gabinete de Bruno Le Maire como nuevo titular de Defensa, una cartera en la que pasa a reemplazar a Lecornu.

Le Maire, que fue ministro de Economía y Finanzas durante los siete primeros años de la presidencia de Macron, es un antiguo miembro de la formación conservadora, donde muchos lo consideran un traidor y además le hacen en buena medida responsable de la más que delicada situación de las cuentas públicas francesas debido a esa gestión.

Varios miembros de LR se han manifestado en las últimas horas en favor de salir del Gobierno, como el presidente de la región Altos de Francia, Xavier Bertrand, que ha sido bastante claro en una entrevista a la emisora RTL esta mañana.

«Si queremos recuperar la confianza, si queremos que nuestro país deje de hundirse día tras día -ha indicado Bertrand-, tenemos que decir claramente ‘ahora no participamos en este despilfarro, en esta mascarada».

Desde el componente macronista del Ejecutivo, la reacción a LR ha sido por lo general airada, como la del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que en una entrevista a la emisora France Inter ha insistido en que no quiere creer que «en una situación trágica» como la que vive Francia un partido con la tradición de la de los conservadores «pueda librarse a un chantaje» por cargos.

La reunión de LR está convocada a partir de las 11.00 locales (9.00 GMT), cinco horas antes del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, que podría quedar en entredicho si los conservadores hicieran saltar por los aires un gabinete que nace de entrada particularmente débil, sin mayoría parlamentaria. EFE

ac/lab

