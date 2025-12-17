Los consumidores piden más medidas a la CE contra la publicidad encubierta de influencers

3 minutos

Bruselas, 17 dic (EFE).- La Asociación Europea de Consumidores (BEUC) pidió este miércoles a la Comisión Europea que tome nuevas medidas contra la publicidad encubierta de los «influencers» en las redes sociales, entre ellas, que les prohíba anunciar productos que supongan un riesgo para las personas, como los alimentos de comida rápida.

La petición surge tras un estudio que han llevado a cabo entre marzo y septiembre de este año organizaciones de consumidores de 12 países europeos, entre ellas las españolas OCU y ASUFIN, analizando 650 videos en los que los «influencers» promocionaban productos de moda rápida y de comida basura.

Una de las conclusiones del informe es que los «influencers» no revelaron su vínculo con las marcas en el 67 % de los videos en los que promovían el consumo de comida rápida, según explicó hoy BEUC.

«La evidencia recopilada en los sectores de la alimentación y la moda rápida confirma prácticas generalizadas de publicidad encubierta. Los mensajes comerciales a menudo se presentan como expresiones de estilo personal en lugar de anuncios, difuminando la línea entre el marketing y las opiniones genuinas», señala el informe.

Y en el caso de que los anuncios sí estén etiquetados como tales, «la terminología suele ser confusa y engañosa» y «los códigos de descuento y los enlaces promocionales suelen estar ocultos en la sección de comentarios, debajo de las publicaciones», añade el estudio.

BEUC considera que las leyes de la Unión Europea abordan esta situación de forma «parcial», por lo que considera que hay que actualizarlas para «aclarar las responsabilidades» de los diferentes actores que operan en el mercado publicitario en internet, desde los «influencers» y sus agendas publicitarias, hasta las marcas y las plataformas digitales.

En este sentido, la organización recuerda que los países de la Unión Europea han tomado diversas medidas a nivel nacional para regular, especialmente, la promoción de productos financieros de riego.

España y Bélgica han aprobado leyes que obligan a los «influencers» a advertir de los riesgos asociados a los criptoactivos; Francia solo le permite publicitar aquéllos que ha autorizado la Autoridad de los Mercados Financieros, mientras que Países Bajos, le obliga a tener una licencias para anunciar este tipo de productos.

Pero «más allá de los servicios financieros, son necesarias medidas legislativas eficaces para proteger a los consumidores de los riesgos que plantea la publicidad de los ‘influencers'», asegura BEUC, quien pide regular este aspecto en la Ley de Equidad Digital y la de Servicios Audiovisuales que la Comisión Europea tiene previsto presentar el año que viene. EFE

drs/ahg/rrt