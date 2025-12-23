Los diputados franceses aprueban por unanimidad una ley para paliar falta de Presupuesto

París, 23 dic (EFE).- Los diputados franceses aprobaron este martes por unanimidad la ley especial presentada el lunes por el Gobierno y que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026.

Como era esperado, el proyecto gubernamental salió adelante con un quórum pocas veces visto en el actual hemiciclo: 496 votos a favor y ninguno en contra.

Para que esta ley especial, que en la práctica es una prórroga parcial de los Presupuestos de 2025, entre en vigor, hará falta la validación del Senado, que se pronunciará esta misma tarde.

Considerado por el Ejecutivo de Sébastien Lecornu como una solución provisional mientras negocia con la oposición las cuentas de 2026, esta ley transitoria permite al Estado recoger impuestos, traspasar fondos a las entidades locales y regionales y gestionar la deuda pública.

Según las cuentas del Gobierno, la prolongación de los presupuestos es la solución menos mala, pues tendrá un coste mínimo de 12.000 millones de euros, que puede agravarse si la prórroga se alarga.

Por ello, el principal desafío de Lecornu será en enero, cuando tenga que negociar de nuevo con los grupos políticos de la Asamblea Nacional más fragmentada que se recuerda.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha urgido a su primer ministro para que se dote al país de un Presupuesto en 2026 durante enero, en el que se contemplaría con un déficit del 5 % del PIB para el próximo año.

Una vez sea validada esta tarde-noche por el Senado, la ley especial entrará en vigor y será cuando Lecornu realice una corta alocución al país sobre la importancia de contar con unos Presupuestos en 2026. EFE

atc/lar