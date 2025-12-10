Los diputados franceses aprueban un aumento del gasto en defensa

3 minutos

París, 10 dic (EFE).- Los diputados franceses aprobaron este miércoles el principio de aumentar el gasto en defensa, que deberá ser recogido en los próximos presupuestos para 2026, ante el nuevo contexto internacional, con la guerra de Ucrania y la incertidumbre de la relación transatlántica como telón de fondo.

La propuesta del Ejecutivo contó con un amplio respaldo de partidos de toda índole y atrajo a 411 diputados, mientras que 88, la mayor parte de la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, votó en contra.

La resolución adoptada no implica cantidades y deberá ser concretada en los presupuestos generales que se están tramitando en el Senado, antes de pasar a la cámara baja.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió la necesidad de este incremento del gasto en defensa para «dotar a las fuerzas armadas de Francia de los medios de asumir su papel de gran potencia, garantizar la seguridad del país y defender sus intereses en todo el planeta».

El jefe del Gobierno aseguró que Francia debe afrontar «el retorno de guerras de alta intensidad», en una clara referencia a la invasión rusa de Ucrania, que constituyen un reto para toda Europa, la cual afronta una «amenaza híbrida» que puede debilitarla.

En paralelo, Lecornu se refirió a la «incertidumbre que atraviesa la relación transatlántica» desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ido incrementando paulatinamente el gasto en defensa, pero espera acelerarlo a partir de 2026, pese a las dificultades presupuestarias del país, que no logra detener el crecimiento del déficit público.

En el debates para las cuentas de 2026 figura el incremento del presupuesto de defensa en unos 6.700 millones de euros, un asunto que Lecornu considera que puede generar consenso en la dividida Asamblea Nacional.

Un día después de haber superado la difícil prueba de los presupuestos de la Seguridad Social, aprobados por tan solo trece votos, reconoció que lograr las cuentas para el año próximo será «todavía más difícil».

Pero identificó una serie de puntos de consenso, como la defensa, sobre los que va a organizar debates monográficos para tratar de superar diferencias.

La prueba de que puede funcionar es la mayoría que este miércoles logró, con el respaldo incluso de partidos que se oponen tajantemente a los presupuestos de 2026.

Es el caso de la extrema derecha, cuya líder Marine Le Pen aseguró que votaron a favor del incremento del gasto en defensa «por responsabilidad» y por «respeto a las fuerzas armadas», al tiempo que acusó a Lecornu de «instrumentalizar» este asunto para sacar adelante sus presupuestos para el año próximo. EFE

lmpg/psh