Los diputados franceses dan un importante paso para legalizar la eutanasia en Francia
París, 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional francesa dio este miércoles un importante paso para legalizar la eutanasia para enfermos incurables que sufren grandes sufrimientos al aprobar una proposición de ley, en la que ha sido la segunda votación en la cámara baja sobre este asunto.
En una sesión en la que estuvieron presentes la mayoría de los 577 diputados, el proyecto fue adoptado por 299 votos a favor, frente a 226 en contra.
El texto pasará ahora al Senado francés, que ya había rechazado la proposición de ley el pasado enero, tras la aprobación en la Asamblea Nacional en una primera lectura en mayo de 2025.
Si la cámara alta, dominada por los conservadores, vuelve a oponerse, el texto deberá ser estudiado por una comisión mixta paritaria del Senado y la Asamblea. EFE
