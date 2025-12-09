Los dominicanos Feliz y Tonton conquistan tres medallas de plata en Campeonato de Pesas

3 minutos

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Los dominicanos Alicia Feliz Vásquez y Francisco Tonton obtuvieron tres medallas de plata y otra de bronce, en sus respectivas categorías, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas que se celebra en el Pabellón José Joaquín Puello, en el Parque del Este.

El certamen es el único clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y continúa este miércoles con la jornada matutina, desde las 10:00 de la mañana, y en hora vespertina, desde las 2:00 de la tarde.

Feliz Vásquez conquistó la presea de plata en la categoría de los 95 kilos con una alzada de 91 kilos en el arranque, modalidad en la que reinó con el oro la venezolana Génesis Rodríguez, con 97 kilogramos, mientras que el bronce recayó sobre Iren Palacios Borrego, de México, con 90 kilos.

En el envión, la quisqueyana consiguió la plata, con 115 kilos, al igual que en el total, con 206. Los oros fueron para la venezolana Génesis, con 123 y 220 en el total, y los bronces los ganó la mexicana Borrero, con 107 kilos y 193 en total.

El criollo Francisco Tonton se hizo del bronce en envión, con 160 kilos levantados, quedó quinto en el arranque con una alzada de 127 kilos, y tuvo un total de 288 kilos en la categoría de los 71 kilogramos.

La prueba fue dominada por el venezolano Reinner Arango Méndez, quien levantó 145 kilos en arranque y 180 en envión, para un total de 325 kilogramos.

Las preseas de plata fue para el mexicano Jorge Cárdenas Estrada, quien completó 140 kilos en arranque y 172 en envión, para 312 kilos en total. El bronce en el arranque lo ganó Jonathan Muñoz Martínez, de México, con una levantada de 135 kilos.

Con cuatro categorías, continúa el clasificatorio de levantamiento de pesas este miércoles, y donde habrá un total de cuatro dominicanos en competencia.

En los 63 kilos estará en acción Nathalia Novas Jiménez; en los 79 kilos masculinos, Julio Cedeño Mejía, mientras que en los 69 kilogramos femeninos, Fransheska Matías Marcial, y en los 88 kilos masculinos, Ray Reyes Altagracia.

La venezolana Katherin Echandia se alzó con los máximos honores en los 53 kilogramos al dominar el arranque, con 85 kilos alzados, y en el envión con 105, así como en total con 190 kilos.

El segundo lugar le correspondió a la colombiana Julieth Jiménez, con 74 kilogramos en arranque, 107 en envión y un total de 181 kilos.

El tercer peldaño fue para la también colombiana Heidi Barbosa, quien registró una alzada de 80 kilos en arranque, 100 en envión, para un total de 180.

Casi 250 deportistas, entre ellos 161 atletas, un récord del evento, viajaron a suelo dominicano para estar presentes en el certamen. El resto de los visitantes lo integran un personal 50 oficiales de equipos, como delegados técnicos, dirigentes de federaciones, entrenadores y preparadores físicos.EFE

rsl