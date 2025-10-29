Los dos detenidos por el robo del Louvre «reconocieron parcialmente los hechos»
París, 29 oct (EFE).- Los dos hombres detenidos por la policía francesa por su participación en el robo de joyas del parisiense museo de Louvre reconocieron parcialmente su participación en los hechos, indicó este miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau.
Ambos son sospechosos de haber penetrado en la Galería de Apolo del museo y de ambos se han encontrado muestras de ADN en la escena del crimen, agregó. EFE
