Los dos osos y la tigresa rescatados de un zoo cerrado en Argentina llegan a Europa

Redacción Medioambiente, 27 feb (EFE).- Los dos osos pardos y la tigresa rescatados por la organización de bienestar animal Four Paws de un zoo cerrado en Argentina han sido reubicados con éxito en sus nuevos hogares, localizados en Bulgaria y Países Bajos.

Los osos pardos Gordo y Florencia han llegado al Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa Flora ha sido trasladada al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos, «donde recibirá cuidados especializados de por vida», según ha informado la organización internacional a través de un comunicado oficial.

«Esta reubicación es más que una intervención puntual para tres animales: marca el inicio de un cambio estructural en la manera en la que se protegen los grandes felinos y otros animales silvestres en Argentina», ha celebrado el presidente y CEO de Four Paws, Josef Pfabigan.

Paralelamente, Pfabigan ha reclamado «una legislación más sólida, una mejor aplicación de la ley y mejoras duraderas en los estándares de bienestar animal en toda Argentina».

El rescate de estos animales se produjo en noviembre de 2025, tras una evaluación veterinaria realizada por Four Paws a los más de 60 grandes felinos y dos osos pardos que seguían habitando en este zoo ubicado en la localidad de Luján (a 70 kilómetros de Buenos Aires).

Según afirmó la organización en aquel momento, los dos osos pardos -Gordo, de 16 años, y Florencia, de 17- eran mantenidos en condiciones «muy por debajo de los estándares aceptables de bienestar», mientras que la tigresa Flora, de 10 años, tuvo que ser sometida a una cirugía para tratar uñas encarnadas y un colmillo fracturado.

«Los santuarios de Four Paws aseguran que cada animal tenga la mejor oportunidad para sanar, recuperarse y disfrutar de una vida digna. Ahora, Gordo, Florencia y Flora pueden instalarse en sus nuevos hogares y comenzar a redescubrir los comportamientos naturales que antes les fueron negados», ha afirmado la directora de programas de Four Paws, Luciana D’Abramo, quien recibió a los osos en Bulgaria.

Four Paws ha confirmado que continúa trabajando en «planes individuales», tanto dentro como fuera de Argentina, para reubicar al resto de animales que aún continúan en el antigua zoo, en la que ha sido -según el comunicado- «la operación más grande de este tipo en América Latina en un periodo tan corto».

«Abordar la emergencia de bienestar animal en el ex Zoo Luján es el primer paso para implementar un Memorando de Entendimiento entre Four Paws y el Gobierno argentino, cuyo objetivo es poner fin a la tenencia privada y al comercio de grandes felinos en el país», ha sentenciado la organización. EFE

