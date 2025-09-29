Los hutíes reivindican ataques contra Israel en respuesta al bombardeo israelí contra Saná

Saná, 29 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este lunes una serie de ataques contra varios puntos de Israel como respuesta a los últimos bombardeos israelíes contra Saná que acabaron con la vida de 11 personas y dejaron otras 206 heridas el pasado jueves.

Según un comunicado compartido por el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, en su perfil oficial de X, los insurgentes yemeníes llevaron a cabo esta madrugada «una operación militar de alta calidad utilizando un misil balístico hipersónico ‘Palestine 2’ con múltiples ojivas» contra «objetivos sensibles en la zona ocupada de Jaffa (Tel Aviv)».

También reivindicó el ataque de dos drones contra «dos objetivos vitales del enemigo israelí en la zona de Umm al Rashrash (Eilat)», en el sur de Israel que, según Sarea, «logró sus objetivos con éxito», sin agregar detalles sobre esta acción.

El Ejército de Israel afirmó esta madrugada en una serie de comunicados que la defensa aérea había interceptado un misil lanzado desde el Yemen hacia territorio israelí y que hizo sonar las sirenas en varias zonas del país, sin especificar dónde.

Los hutíes afirmaron que esta operación es una respuesta a la oleada de bombardeos realizada por Israel el jueves pasado contra la capital del Yemen, Saná, en la que murieron al menos 11 personas y 206 resultaron heridas».

Esa nueva oleada de ataques israelíes tuvo lugar un día después de que los rebeldes yemeníes lanzaran drones contra la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel, una acción que causó al menos 20 heridos, dos de ellos en estado grave.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque israelí acabó con la vida del primer ministro de los hutíes, Ahmad Ghaleb al Rahwi, y otros once miembros de su Ejecutivo. EFE

