Los ingresos de la música latina en EE.UU. superan los 1.000 millones de dólares en 2025

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Miami (EE.UU.), 9 abr (EFE).- La música latina en Estados Unidos alcanzó en 2025 un nuevo récord, con 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) en ingresos anuales a nivel mayorista, informó este jueves la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. (RIAA, en inglés).

Este logro marca el décimo año consecutivo de crecimiento y supera al mercado general de la música grabada, detalló en un comunicado.

Actualmente, la música latina representa el 8,8 % de los ingresos totales de la industria musical en Estados Unidos.

Su crecimiento ha sido impulsado principalmente por el ‘streaming’, que representa el 98,2 % de los ingresos, tanto con íconos consagrados como con nuevas estrellas.

Más de la mitad de esta cifra proviene de suscripciones de pago, con 557,5 millones de dólares (unos 476 millones de euros), reflejando la capacidad de la música latina de atraer nuevos oyentes y mantener el interés de su público actual.

«La música latina ha venido creciendo de forma sostenida durante la última década, ya que los artistas continúan abriendo nuevos caminos y fortaleciendo su vínculo con el público», indicó Matt Bass, vicepresidente de Investigación y de Operaciones de Certificaciones Oro y Platino de la RIAA.

El informe también destaca oportunidades adicionales de expansión en otros formatos, licencias y el uso responsable de la inteligencia artificial para mejorar el descubrimiento y generar nuevas fuentes de ingresos.

«El informe de hoy pone de relieve la solidez de la música latina», indicó Rafael Fernández Jr., vicepresidente sénior de Políticas Públicas Estatales y Música Latina de la RIAA.

Manifestó que con un alcance global en expansión y nuevas formas de conexión entre artistas y seguidores, este sector continúa generando resultados mientras los sellos discográficos impulsan el crecimiento del mercado mediante alianzas innovadoras y nuevas oportunidades. EFE

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