Los ingresos trimestrales de Meta caen por una carga fiscal de 16.000 millones de dólares

El gigante tecnológico Meta, casa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, registró una fuerte caída en sus ganancias durante el tercer trimestre debido a una carga fiscal extraordinaria de 16.000 millones de dólares.

El grupo, cuyos ingresos de 51.200 millones de dólares superaron las expectativas, también anunció el miércoles que incrementará sus gastos de capital para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial generativa (IA), con una previsión de entre 70.000 y 72.000 millones de dólares para 2025.

Las acciones cayeron más del 8% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa en Wall Street.

