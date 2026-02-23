Los letales drones rusos en la guerra de Ucrania se exhiben en museo berlinés

Salvador Martínez Mas

Berlín, 23 feb (EFE).- Drones rusos como los que atacaron la furgoneta Fiat de Oleg Deshsarov, un ucraniano de 31 años que dirige una organización que evacua civiles en la guerra que Rusia lanzó contra su país hace cuatro años, se exponen a partir de este lunes en el «Museo de Ucrania», una nueva iniciativa berlinesa que informa sobre la invasión.

Deshsarov acudió este lunes con su mujer, Alina Shemediuk, a la presentación de la muestra, que descubre a los visitantes drones como el que casi mata a Oleg.

Él salvó la vida de milagro, según contó a EFE, el día que un dron ruso impactó contra su Fiat cuando se encontraba en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania.

«Lo recuerdo muy bien, un fotógrafo nos alertó de la presencia del dron en el aire, luego tuvimos pocos segundos para reaccionar, para salir del coche, y luego escuchamos la explosión», cuenta Deshsarov, quien resultó herido de gravedad y vio morir a un compañero de su organización en ese ataque.

En el «Museo de Ucrania», situado en un búnker berlinés de la Segunda Guerra Mundial reconvertido en centro de exposiciones, la furgoneta Fiat sirve de testimonio de lo que Deshsarov y Shemediuk denuncian como «un crimen de guerra».

En el techo del vehículo quedó un agujero de un metro de diámetro además de numerosos daños por la metralla.

El «Museo de Ucrania» cuenta con una veintena de drones de diferentes tipos que subrayan la importancia de esta tecnología en el día a día de la guerra de Ucrania, confirmó a EFE Volodímir Poleví, responsable de comunicación del 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«La guerra de Ucrania se conduce mayormente a través de drones. Se han convertido en la mayor fuerza de ataque», explicó Poleví en uno de los espacios de la muestra berlinesa.

Drones y un misil de crucero

Junto a pequeños drones pilotados con visión remota -también conocidos por sus siglas inglesas FPV- capaces de atacar cargados de explosivos, en Berlín se exhibe igualmente un dron modelo Supercam S350 ruso, utilizado para la observación del campo de batalla e identificación de objetivos a distancia.

Otro dron ruso expuesto es un modelo «Gerbera», que sirve de señuelo en el frente para confundir a las defensas antiaéreas ucranianas.

Junto a los drones rusos, los responsables de la muestra también exponen una reproducción de un misil de crucero modelo Kh-101, un arma de siete metros y medio de largo usada de modo recurrente por Rusia para atacar sus objetivos en Ucrania.

El «Museo de Ucrania» también muestra el músculo militar de Ucrania, país que ha desarrollado en su guerra frente a Rusia gran creatividad en el uso de drones, como demuestra la operación ‘Tela de araña’, en la que, dentro de territorio ruso, el Ejército ucraniano logró dañar decenas de bombarderos estratégicos de Moscú.

Fundamentales en el frente

Una de las salas de la exposición está dedicada a dicha operación, aunque según recordó Poleví, los ucranianos causan a diario considerables daños a las fuerzas invasoras gracias a los drones.

«Hasta el 70 % de las bajas se logran por FPV, hasta un 15 % por artillería, y sólo un 5 % vienen por combate directo, con rifles, por ejemplo», contó el responsable de comunicación del 7º Cuerpo de Respuesta Rápida del Ejército ucraniano, quien destacó la necesidad de considerar la importancia del uso de drones en la defensa.

En este sentido, y habida cuenta de la experiencia de su país en el uso de dichos sistemas, Poleví apuntó que «Ucrania es el mejor protector de Europa».

Según dijo a EFE Enno Lenze, responsable y comisario de la exposición, mantener informado al público sobre el curso de la guerra en Ucrania es uno de los objetivos principales de la muestra, porque hay gente que aún no ve «que todos los días muere gente en Ucrania y que los ucranianos siguen luchando».

«Los ucranianos son muy resilientes, no van a abandonar», concluyó. EFE

