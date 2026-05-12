Los ministros de Cultura de la UE avalan el nuevo ‘macrofondo’ cultural AgoraEU

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Bruselas, 12 may (EFE).- Los ministros de Cultura de la Unión Europea avalaron este martes el nuevo programa AgoraEU, que fusionaría Creative Europe, dedicado a la cultura y al sector audiovisual, con CERV, el programa europeo sobre participación ciudadana y derechos fundamentales.

El acuerdo de hoy constituye el mandato del Consejo para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el reglamento, pero excluye las cuestiones presupuestarias, que aún se debaten en el marco de las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF) para el período 2028-2034.

La Comisión propuso una dotación de 8.600 millones de euros para AgoraEU en este período, más del doble del presupuesto combinado de los dos programas que fusiona en el período vigente.

AgoraEU

El programa se articula en dos ramas. Primero, Creative Europe-Culture, dedicada a la creación y la cooperación cultural transfronteriza, dentro de la cual se encuentra MEDIA+, que apoya la industria audiovisual y los videojuegos y ahora incluye el periodismo y los medios de comunicación como objetivo específico.

Y segundo, el programa CERV -rebautizado CERV+-, centrado en los derechos fundamentales, la igualdad, la participación democrática y la lucha contra la discriminación.

El Consejo añadió hoy una definición actualizada de los «sectores culturales y creativos» y prevé un enfoque más específico para sectores como la música, la edición de libros y las bibliotecas, «que comparten necesidades y retos particulares».

Además, el mandato crea un «Comité AgoraEU» integrado por representantes de todos los Estados miembros y define el concepto de «AgoraEU Desks», oficinas independientes en cada país que orientarán a los solicitantes de financiación y fomentarán la colaboración transfronteriza.

Sobre el sector audiovisual, el mandato aclara que su implementación deberá tener en cuenta las especificidades de cada país en materia de producción, distribución y tamaño de mercado, con el objetivo de garantizar una mayor participación de países con distintas capacidades audiovisuales.

Reflejando el impacto de la inteligencia artificial en los sectores culturales y creativos, el mandato subraya que «la creatividad humana sigue siendo irreemplazable» y estipula que el uso de la IA debe ser «ético, sostenible y responsable», con pleno respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Esta posición llega el mismo día en que España, junto con Portugal, Eslovenia, Estonia, Alemania, Eslovaquia y Grecia, pide formalmente a la Comisión Europea que evalúe el marco jurídico de la UE en materia de propiedad intelectual a la luz del desarrollo de la IA generativa, en un punto del orden del día promovido por Madrid.

Preocupación en España

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, defendió este martes que AgoraEU establezca «porcentajes mínimos de financiación» para el cine europeo y otros sectores culturales.

En declaraciones previas al comienzo del consejo, Urtasun afirmó que España trasladará a lo largo de la jornada que los programas de apoyo al cine «necesitan financiación suficiente» y pidió a los trabajadores del sector audiovisual que «estén tranquilos» porque «la posición española en este punto va a ser clara».

El ministro respondió así a la preocupación expresada la semana pasada en una carta abierta de más de 4.700 actores y cineastas, entre ellos los directores Oliver Laxe, Icíar Bollaín y Rodrigo Sorogoyen, sobre la falta de financiación específica para la industria cinematográfica en el próximo presupuesto comunitario.

Los firmantes mostraron su inquietud ante la propuesta de fusionar el programa MEDIA+, de ayuda al cine europeo (del vigente Creative Europe), con ámbitos como el periodismo y los medios de comunicación.

Según ellos, el nuevo ‘macrofondo’ pone en riesgo el futuro de la producción independiente, la distribución en salas, la formación y la diversidad cultural en Europa. EFE

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