Los obstáculos para celebrar elecciones en tiempos de guerra en Ucrania

Desde que Rusia invadió Ucrania hace casi cuatro años, el Kremlin, y más recientemente la Casa Blanca, han pedido que Kiev convoque elecciones como parte de un acuerdo de paz, pero en tiempos de guerra supone un desafío colosal y el país tendría que salvar una serie de obstáculos.

Citando fuentes anónimas, el Financial Times informó este miércoles que Kiev considera la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en los próximos tres meses.

AFP analiza los escollos que tendría que superar para lograrlo.

– Ley marcial –

La ley marcial impuesta por Ucrania cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera en febrero de 2022 prohíbe la celebración de elecciones.

El presidente Volodimir Zelenski ha repetido una y otra vez que Ucrania puede celebrar elecciones cuando firme un acuerdo de paz con Rusia, pero recientemente se ha mostrado dispuesto a adelantarlo como parte de un plan estadounidense para poner fin a la guerra.

Kiev creó el año pasado un grupo de trabajo integrado por políticos y oficiales militares para analizar cómo se podrían celebrar elecciones después de que se levante la ley marcial.

«No quiero que Ucrania esté en ningún tipo de posición débil, que nadie pueda usar la ausencia de elecciones como argumento», declaró Zelenski en diciembre.

«Y por eso estoy claramente a favor de celebrar elecciones», añadió. Pero estima que cualquier acuerdo que implique ceder territorio a Moscú debería someterse a referéndum.

Un parlamentario del partido de Zelenski dijo a AFP el miércoles que existe consenso en Ucrania sobre el hecho de que «ni un referéndum ni elecciones pueden celebrarse bajo la ley marcial».

– Votar bajo ataque –

Los altos cargos ucranianos suelen citar los combates en curso como el gran obstáculo para celebrar comicios. Y es que las tropas rusas bombardean a diario las localidades cercanas a la extensa línea del frente.

Muchos ucranianos han huido al extranjero desde que Rusia invadió el país, y millones más viven bajo ocupación rusa. Tampoco está claro cómo cientos de miles de militares podrían votar desde el frente.

«Las elecciones en los territorios ocupados son completamente imposibles», estima el analista político Volodimir Fesenko.

«Incluso una vez que termine la guerra son imposibles», añadió. En su opinión celebrar comicios en las zonas controladas por Moscú quebranta la legislación ucraniana.

Solo el 10% de los ucranianos apoya la celebración de elecciones antes de un alto el fuego, según una encuesta realizada a finales del año pasado por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS).

– Qué dicen EEUU y Rusia –

El Kremlin se propuso derrocar a Zelenski y a su gobierno a principios de 2022 y sostiene que el dirigente ucraniano es ilegítimo desde que su mandato de cinco años expiró en 2024.

Moscú afirma que podría interrumpir los combates si Ucrania celebra elecciones, pero solo si se permite votar a los ucranianos que viven en Rusia y en las zonas bajo su control.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estipulado que se celebren elecciones en Ucrania como parte del acuerdo que intenta negociar.

En diciembre, Trump, el aliado más importante pero impredecible de Ucrania, acusó a Kiev de aprovechar los combates en curso para evitar celebrar comicios.

– Candidatos –

Los analistas confían en que Zelenski consiga un segundo mandato a pesar de que el año pasado dijo que estaría dispuesto a dimitir después de un acuerdo de paz.

«Si terminamos la guerra con los rusos, sí, estoy dispuesto» a no presentarme a las próximas elecciones, declaró a la plataforma de noticias Axios en una entrevista en video. «Las elecciones no son mi objetivo», añadió.

Los índices de aprobación del dirigente ucraniano entre la opinión pública han disminuido gradualmente desde el comienzo de la invasión hace casi cuatro años.

Alrededor del 59% de los ucranianos confía en el exactor y exhumorista de 48 años, según una encuesta de KIIS de finales de 2025.

Pero otro sondeo sobre intención de voto coloca a Zelenski codo con codo con el popular exjefe de las fuerzas armadas Valeri Zaluzni, a quien despidió en 2024, e incluso que podría perder contra él en la segunda vuelta.

Se ha acusado a Zelenski de haber centralizado demasiado poder durante la guerra con su principal asesor, Andrii Yermak, a quien destituyó a finales de 2025. Y de haber marginado a oponentes, como Zaluzni, quien ahora es el embajador de Ucrania en Reino Unido.

Fesenko baraja otros nombres como posibles candidatos como el del expresidente Petro Poroshenko y la ex primera ministra Yulia Timoshenko, aunque sus posibilidades parecen escasas. Cita asimismo a altos cargos militares.

