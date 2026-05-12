Los países afectados con casos de hantavirus

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Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius.

Hasta el momento, siete pacientes de seis nacionalidades están bajo vigilancia médica como casos confirmados de esta rara enfermedad que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Hay un caso adicional reportado como probable.

Adicionalmente, el brote ha causado ya tres muertos. En dos de ellos se confirmó el virus y el tercero era manejado como caso probable, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

– Países Bajos –

Un matrimonio de neerlandeses que viajaron por Sudamérica antes de antes de embarcar en el crucero MV Hondius en Ushuaía, Argentina, el 1 de abril muerieron por el virus. Fueron las primeras víctimas del foco.

El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11 de ese mes.

Su cuerpo fue desembarcado cuando el crucero hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, del 22 al 24 de abril.

No se lo sometió a pruebas de detección, por lo que se considera un «caso probable», según la OMS.

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena, porque se sentía mal.

Su estado se deterioró durante un vuelo con destino a Johannesburgo el 25 de abril y falleció en el hospital al día siguiente.

Su contagio por hantavirus fue confirmado el 4 de mayo.

Hay un tercer caso: el médico del barco, que es neerlandés. Presentó síntomas el 30 de abril. Una prueba reveló el 6 de mayo que era positivo a la cepa Andes, presente en Suramérica y la única que se transmite entre personas.

Ese día fue trasladado a Países Bajos. Está aislado y su estado es estable.

– Reino Unido –

Dos británicos se han infectado y un tercero es considerado como un caso probable.

El primero se sintió mal el 24 de abril y fue evacuado tres días después de la isla Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, donde ingresó en una unidad de cuidados intensivos. El 2 de mayo se confirmó que tenía hantavirus.

El segundo británico, que trabajaba a bordo del barco, informó que tenía síntomas el 27 de abril y dio positivo el 6 de mayo. Fue evacuado a Países Bajos el 7 de mayo desde Cabo Verde. Su estado es estable.

Un tercer ciudadano de Reino Unido dejó el MV Hondius el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, y fue puesto en aislamiento. Informó de síntomas el 28 de abril. La OMS lo considera un «caso probable» a la espera de los resultados de las pruebas.

– España –

Uno de los pasajeros españoles, evacuado del MV Hondius, dio positivo, según un resultado provisional. Aislado en un hospital militar de Madrid, «no presenta ningún síntoma y su estado general es bueno», anunció el Ministerio de Salud el 11 de mayo.

– Alemania –

Una alemana que tenía fiebre el 28 de abril y desarrolló una neumonía falleció el 2 de mayo a bordo del barco.

Una muestra tomada «post mortem» fue enviada a Países Bajos, donde las pruebas confirmaron una infección por el virus.

Su cuerpo permaneció a bordo del crucero, que debe llegar a Países Bajos el domingo por la noche luego de zapar desde las islas Canarias, en España, donde fueron evacuados todos los pasajeros.

– Suiza –

Un suizo desembarcó del MV Hondius en Santa Elena el 22 de abril y voló a Suiza el 27 de abril a través de Sudáfrica y Catar.

Comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo, después de su llegada a Suiza. Fue tratado en aislamiento y dio positivo al virus.

– Francia –

Una francesa repatriada del barco se sintió mal el 10 de mayo. Dio positivo y fue aislada. Su estado de salud se «deterioró» durante la noche del 10 al 11 de mayo, según las autoridades francesas.

– Estados Unidos –

Uno de los 17 estadounidenses presentes en el barco dio positivo. Otro presenta «síntomas leves», indicó el 10 de mayo el Departamento de Salud.

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