Los precios récord del oro hunden la venta de joyas en la India pero disparan la inversión

2 minutos

Nueva Delhi, 20 oct (EFE).- Las ventas de oro en la India durante la temporada festiva de Diwali, indicador del poder de consumo del país, alcanzaron un valor récord de unos 10.200 millones de dólares, un aumento de más del 35 % respecto al año anterior, según datos del Consejo Nacional de Gemas y Joyería (GJC), incremento que no refleja, sin embargo, un aumento en el consumo físico, ya que el volumen de oro vendido, estimado entre 50 y 60 toneladas, se mantuvo plano y «a la par con el año pasado».

El GJC atribuyó la cifra récord del valor de las ventas directamente al incremento del precio local del oro, que ha acumulado una subida del 66 % en lo que va de año.

Esta escalada global del precio se produce en un contexto de alta inestabilidad geopolítica y económica mundial, que ha reforzado el papel del oro como principal activo refugio para inversores y bancos centrales.

Esta tendencia es observada de cerca por el mercado global, ya que India se disputa con China el puesto de mayor consumidor mundial de este metal, y la demanda india es predominantemente física, lo que tiene un impacto en los precios.

La temporada de Diwali, cuya festividad principal se celebra hoy, es un barómetro para la economía india, ya que incluye la festividad de Dhanteras, considerada el día más auspicioso para comprar metales preciosos. Además, coincide con el fin de la cosecha del monzón, lo que inyecta liquidez en la economía rural, responsable de una gran parte de la compra de oro físico.

Los datos de este año muestran un cambio en el comportamiento del consumidor indio, forzado por los altos precios. La demanda de joyería tradicional se ha contraído, con compradores optando por piezas más ligeras y por oro de 18 quilates, cuya cuota de mercado ha pasado de un rango del 5-7 % a más del 15 % del total.

De forma paralela, creció la demanda de oro como producto de inversión. Los fondos cotizados (ETFs) de oro en la India registraron entradas netas récord de 947 millones de dólares en un solo mes durante septiembre, mostrando que el consumidor indio está separando la compra de adorno de la de inversión financiera.

La India crece a un ritmo del 7,8 % y registró una tasa de inflación interanual de solo el 1,54 % en septiembre, lo que ha mantenido la capacidad de gasto de los hogares a pesar del encarecimiento del oro. EFE

