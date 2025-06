Los premios de música Brit Awards se entregarán en Manchester en 2026

1 minuto

Londres, 9 jun (EFE).- La ceremonia de los premios de música pop Brit Awards tendrá lugar por primera vez en Manchester en 2026, en vez de Londres, anunciaron este lunes los organizadores.

La noche más importante de la industria musical británica se ha celebrado en Londres en las últimas décadas, pero se trasladará al Manchester Co-op Live Arena en 2026 y 2027.

El año próximo, la ceremonia tendrá lugar el 28 de febrero, añadieron los organizadores en un comunicado colgado en la página web de los Brit Awards, que empezaron a entregarse en 1977.

Manchester tiene una profunda tradición musical, ya que ha producido artistas y bandas icónicas y contemporáneas, como Oasis, The Smiths, Harry Styles, The Stone Roses, Joy Division, New Order, Happy Mondays, Take That, The 1975, Aitch, Blossoms y Courteeners, agrega la nota.

El alcalde del llamado Gran Manchester, dijo que es «un gran logro» que los Brit Awards salgan de Londres.

«El Gran Manchester cuenta con un patrimonio musical inigualable, reconocido mundialmente, y este verano acogerá algunos de los conciertos más importantes del planeta. Esto solo ha sido posible gracias a nuestro firme compromiso con los nuevos talentos», añadió. EFE

vg/jac