Los quesos franceses de la listeriosis se han vendido en España y una treintena de países

2 minutos

París, 13 ago (EFE).- Los quesos fabricados por la empresa francesa Chavegrand que se sospecha que han provocado un brote de listeriosis en ese país con dos muertos se exportaron a una treintena de países, entre los que está España.

El Ministerio de Agricultura indicó este miércoles a EFE que por el momento, y con los datos de los que dispone, esos quesos se vendieron en 14 países de la Unión Europea (UE).

Se trata de Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, España, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia y República Checa.

Eso ha conducido a que Francia pusiera en marcha una serie de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para la Alimentación Humana y Animal (RASFF, en sus siglas en ingles), en el que se precisa que el brote de listeria en Francia ha afectado a 21 personas.

Fuera de la UE, los quesos sospechosos también se comercializaron en Madagascar, Polinesia Francesa, Costa de Marfil, Burkina Faso, Reino Unido, Camboya, Canadá, Hong Kong, Mauricio, Nueva Caledonia, Malasia, Corea del Sur, Japón, Singapur, Suecia, Australia y Estados Unidos.

El departamento de Agricultura ha reconocido que esta lista es susceptible de tener que completarse.

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el martes que habían identificado el brote de listeriosis y señalaron a la empresa Chavegrand, que tiene su centro de producción en la localidad de Lascoux, en el departamento de Creuse (centro), y que trabaja para diferentes marcas vendidas en supermercados Leclerc, Lidl, U, Aldi o Carrefour.

El 9 de agosto, la compañía envió un mensaje a sus clientes en Francia y en el extranjero para que retiraran del mercado una larga lista de lotes de queso de leche pasteurizada de vaca o de cabra, en total una cuarentena.

El Gobierno francés ha pedido a las personas que tengan quesos de esos lotes que no los consuman y que si los han comido estén atentos a la aparición de posibles síntomas que pueden surgir hasta ocho semanas más tarde, como fiebre y dolores de cabeza o musculares, en cuyo caso se debe acudir al médico.

En Francia, la listerioris (generada por una bacteria) es la segunda causa de muerte por intoxicación alimentaria detrás de la salmonela, con varias decenas de fallecimientos cada año. EFE

ac/psh

Hors Europe : Madagascar, Polynésie française, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Andorre, Royaume-Uni, Cambodge, Canada, Hong Kong, Maurice, Nouvelle-Calédonie, Malaisie, Corée du Sud, Japon, Singapour, Suède, Australie, États-Unis.Cette liste est susceptible d’être complétée.