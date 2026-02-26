Los siguientes pasos para la entrada en vigor del tratado sobre Gibraltar

3 minutos

Bruselas, 26 feb (EFE).- Tras publicarse este jueves el tratado entre la UE y Reino Unido que define el estatus de Gibraltar después del Brexit, los pasos restantes para su aplicación son su firma por ambas partes y la ratificación de los Veintisiete y de Londres, sin que sea necesario que el pacto pase por el Parlamento español.

El texto definitivo se basa en el acuerdo político alcanzado el verano pasado entre el Ejecutivo comunitario, el Reino Unido, España y el gobierno gibraltareño, y sus puntos principales incluyen el derribo de la verja que delimita la colonia británica y la eliminación de barreras y controles para personas y mercancías.

El documento legal no entra en la disputa sobre la soberanía del Peñón y salvaguarda las posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción, con una cláusula específica que permite la suspensión del tratado si una de las partes considera que este está siendo usado para alterar el estatus del Peñón.

Próximos pasos

La Comisión Europea ha propuesto que este texto sea firmado y aplicado como un acuerdo de asociación UE-Reino Unido dentro del marco jurídico comunitario, debido a su amplio alcance y a que complementa otro acuerdo previo post-Brexit, según explicaron fuentes comunitarias.

Así, tanto el Consejo de la UE como el Gobierno británico, las dos partes implicadas por el tratado, deberán firmarlo formalmente para su entrada en vigor.

El texto será presentado asimismo al Parlamento de Gibraltar por medio de una moción sujeta a enmiendas para su debate.

Una vez tenga la luz verde de la cámara local, el Reino Unido deberá completar sus propios trámites parlamentarios para ratificarlo.

Del lado comunitario, tendrán que dar también su visto bueno al texto el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, y el Parlamento Europeo.

No obstante, el Artículo 336 del tratado permite su aplicación de forma provisional tras la firma y notificación de ambas partes incluso antes de completarse la ratificación completa por los Parlamentos británico y europeo, y con vistas a facilitar la circulación de personas y mercancías «dada la situación excepcional de Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar».

En concreto, fija la fecha del 10 de abril para la entrada en vigor del nuevo sistema de tránsito aduanero y fronterizo.

Cláusulas de salida

El tratado incluye una serie de provisiones de consulta, arbitraje y suspensión parcial o total en caso de incumplimiento de lo acordado, de disputas en la interpretación de la ley comunitaria.

Esto permite a una de las dos partes retirarse del pacto si cree que la otra ha vulnerado alguno de sus puntos, previa convocatoria de una consulta del Consejo de Cooperación (donde están representadas ambas partes por un comisario europeo y un ministro británico) para tratar de resolver la cuestión.

España se reserva además el derecho de solicitar a la UE la terminación del acuerdo -lo que obligaría a Bruselas a proceder- en caso de una evaluación negativa de las disposiciones sobre el espacio Schengen, ya que las autoridades españolas y Frontex son responsables del control exterior del puerto y aeropuerto de Gibraltar. EFE

