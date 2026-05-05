Los socialistas europeos piden a sus socios rumanos a que el nuevo gobierno sea proeuropeo

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Bruselas, 5 may (EFE).- El Partido de los Socialistas Europeos (PES) trasladó este martes su apoyo a «la rápida formación de un gobierno proeuropeo con un liderazgo renovado» en Rumanía tras la caída del Ejecutivo liderado por el conservador Ilie Bolojan tras una moción de censura impulsada por los socialistas rumanos y los ultranacionalistas.

«El PES se mantiene firmemente al lado de su partido miembro rumano, el Partido Socialdemócrata (PSD), y apoya la rápida formación de un gobierno proeuropeo con un liderazgo renovado. En un momento de incertidumbre política, Rumanía necesita claridad, estabilidad y un liderazgo que responda a las necesidades de sus ciudadanos», dijo el PES en un comunicado.

La formación socialista europea subrayó también que asegurar la estabilidad «requiere un enfoque constructivo y responsable» por parte de los partidos políticos rumanos, que enfrentan ahora un periodo de incertidumbre y complejas negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.

«La construcción de una mayoría duradera debe basarse en el diálogo, el respeto mutuo y un compromiso compartido para cumplir con mejoras concretas en la vida diaria de la gente», dijo el PES.

La moción de censura contó con el respaldo del Partido Socialdemócrata (PSD) y de formaciones ultranacionalistas, entre ellas la segunda del hemiciclo, la alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), mientras que los grupos conservadores, liberales y centristas optaron por no participar.

«El PES tiene que explicar por qué se está alineando abiertamente con una de las fuerzas políticas más radicalmente antieuropeas y extremistas de la UE», dijo en un comunicado el eurodiputado popular rumano Siegfred Muresan, que aseguró que AUR ha descrito a la UE como «la nueva Unión Soviética de Bruselas».

«Su líder tiene prohibido entrar en Ucrania y Moldavia por su retórica nacionalista dura que directamente cuestiona la condición de Estado de Moldavia y socava la soberanía e integridad territorial de Ucrania», añadió.

Muresan ya había reclamado a la líder socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, que fuese «consistente» y criticara que los socialistas rumanos se uniesen a los ultranacionalistas para hacer caer al gobierno, algo que tildó como «particularmente relevante viendo lo activos que son los socialistas españoles contra la extrema derecha».

Una de las líderes del Partido Verde Europeo, la griega Vula Tsetsi, criticó también en un comunicado que los socialistas rumanos hayan «cruzado una línea» que sus socios europeos habían fijado, y urgió al PES y al grupo socialdemócrata en la Eurocámara a «asumir responsabilidades por este fracaso político». EFE

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