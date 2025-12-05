The Swiss voice in the world since 1935
Los talibanes denuncian nuevos ataques de Pakistan que desataron nuevo choque fronterizo

Kabul, 5 dic (EFE).- El Gobierno de los talibanes de Afganistán acusó este viernes a Pakistán de lanzar nuevos ataques transfronterizos a través de la Línea Durand, en el sur de Afganistán, lo que agrava unas tensiones ya delicadas a lo largo de la frontera, un día después de que los fundamentalistas afganos diesen por terminada sin éxito la ronda de diálogo entre Islamabad y Kabul en Arabia Saudí.

Por el momento, Pakistán no se ha pronunciado sobre los ataques denunciados por el portavoz principal del Gobierno de facto talibán, Zabihullah Mujahid, en la red social X.

Pakistán y Afganistán viven uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. En octubre, ambos países protagonizaron una serie de enfrentamientos armados que culminaron el 19 de octubre con un frágil alto el fuego alcanzado en Doha, con la mediación de Catar y Turquía. EFE

