Los Tigres, de Ángel Correa, buscan ventaja en ida de cuartos ante el Guadalajara

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Monterrey (México), 1 may (EFE).- Los Tigres UANL, en los que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, buscarán este sábado sacar ventaja ante el Guadalajara, de su compatriota Gabriel Milito, en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura del fútbol mexicano.

Los felinos, uno de los equipos más ganadores de ligas desde el 2010, recibirán a unas Chivas que parten como favoritos gracias a que terminaron la fase regular en el segundo lugar; Tigres ocupó el séptimo escalón.

A pesar de ese registro, el equipo que dirige Guido Pizarro, nacido en Buenos Aires, llega respaldado de una racha positiva de cuatro partidos sin derrota, además de que en la decimocuarta jornada golearon al Guadalajara 4-1.

El equipo de Milito arriba con la moral tocada, ya que perdieron la cima de la competencia en la última jornada, además, no contarán con cinco de sus titulares habituales, entre ellos su goleador Armando González, ya que estos fueron requeridos para concentrarse con la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

También el sábado, el Cruz Azul, intentará demostrar que luego del despido del argentino Nicolás Larcamón en la dirección técnica el pasado 22 de abril, han recuperado el buen fútbol bajo el mando del interino Joel Huiqui.

A pesar de que Huiqui, de 43 años, tendrá su primera experiencia como entrenador en primera división, el exdefensa fue elegido por su trabajo en las fuerzas inferiores de la institución en la que jugó entre 2004 y 2010.

El Atlas, que dirige el argentino Diego Cocca, buscará ser la sorpresa en esta fase final.

El domingo los cuartos de final seguirán con par de encuentros.

El bicampeón Toluca es favorito para tomar ventaja en el duelo en el que recibirá al Pachuca, que no podrá tener para este primer juego con el venezolano Salomón Rondón, quien fue expulsado en el último duelo de la fase regular, por lo que fue suspendido un partido.

Los ‘Diablos Rojos’ intentarán avanzar hacia otra final que les permita levantar un tercer título consecutivo y empatar la hazaña del tricampeonato que el América consiguió a finales del 2024.

En su partido, las Águilas recibirán al líder Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas.

Los felinos llegan como amplios favoritos a esta eliminatoria, luego de acabar el torneo en el primer lugar, el América fue octavo.

– Partidos de ida de los cuartos de final del torneo de Clausura del fútbol mexicano:

Sábado 02.05: Tigres UANL-Guadalajara y Atlas-Cruz Azul

Domingo 03.05: América-Pumas y Toluca-Pachuca.EFE

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