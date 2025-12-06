Los verdes europeos definen en Lisboa su estrategia para frenar a la extrema derecha

Lisboa, 6 dic (EFE).- Los verdes europeos definen este fin de semana en su congreso anual la estrategia a seguir el próximo año para frenar el auge de la extrema derecha en «tiempos difíciles», así como para afrontar algunos de los problemas más acuciantes de Europa como la vivienda.

Durante la inauguración del congreso este sábado, la copresidenta del Partido Verde Europeo, la griega Vula Tsetsi, adelantó que hoy y mañana se debatirán soluciones para la «grave crisis» que atraviesa Europa, pero también para mandar un mensaje: «Somos fuertes, somos creíbles, tenemos una brújula moral»

«Y precisamente por eso Europa necesita más que nunca a los verdes», continuó Tsetsi, quien admitió que 2024 ha sido un año difícil porque han perdido varias elecciones y «cuando los verdes no están en la mesa de negociaciones, las cosas no van por buen camino».

En este sentido, la política griega alertó que «existe un problema con la extrema derecha» y estos días deberán establecer qué tipo de soluciones debe ofrecer la formación «para evitar que siga creciendo y se haga con el poder».

También apuntó a otra preocupación: «La actitud de los demócrata cristianos en el Parlamento Europeo y en las instituciones cuando se trata de su alianza con la extrema derecha», mientras que arremetió contra el Partido Popular Europeo, a quien acusó de cooperar con líderes de la ultraderecha como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el líder del portugués Chega, André Ventura.

Por su parte, Ciarán Cuffe, copresidente del partido, mencionó otros asuntos sobre los que deberán discutir, como el problema de la vivienda en toda Europa o una migración donde las personas no sean estigmatizadas.

Cuffe también aprovechó para criticar la reciente «politización» de Eurovisión y de eventos deportivos, después del premio FIFA de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump.

El Congreso contará con la presencia de los dirigentes de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, y Ernest Urtasun, titular español de Cultura, quienes asistirán a varias actividades por la tarde. EFE

