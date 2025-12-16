Luis Arce cumple su detención preventiva en una celda compartida en una cárcel de Bolivia

La Paz, 16 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) está recluido en una celda compartida donde pasará los cinco meses de detención preventiva dispuestos por un juez, dentro de una investigación por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), informó este martes el Régimen Penitenciario.

«(Arce) se encuentra estable de salud; a solicitud de él mismo, se lo ha trasladado de habitación, de celda, a un lugar más cómodo por aspectos de precautelar su salud», indicó a los medios el director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Bryan López.

López precisó que Arce, quien inicialmente ocupaba una celda individual, ahora «está acompañado de otro privado de libertad» con quien mantiene una amistad, en el sector llamado ‘La Posta’, destinado a reclusos sin sentencia en la cárcel de San Pedro, ubicada en el centro histórico de La Paz.

Según el funcionario, el exmandatario, que hace algunos años padeció un cáncer y aún mantiene controles médicos, «está estable» y recientemente recibió atención médica, psicológica, legal y de trabajo social para garantizar su buena condición.

También explicó que Arce, como cualquier privado de libertad, está en condiciones de recibir visitas en los horarios establecidos en el penal, aunque también puede recibir la asistencia de su abogado en el momento que sea requerido.

Esta jornada se conoció que un «equipo de apoyo» externo se hará cargo de las redes sociales del exjefe de Estado debido a su «injusto e ilegal encarcelamiento», para difundir sus opiniones sobre temas de interés nacional o internacional, según una publicación en las cuentas oficiales de Arce en X y Facebook.

«La finalidad es difundir su opinión sobre temas nacionales, internacionales y mantener informada a la población durante el tiempo que permanezca recluido en la cárcel de San Pedro enfrentando la persecución política que se ha desatado en su contra vulnerando el debido proceso», indica el mensaje.

El viernes, Arce fue llevado a la cárcel donde debe cumplir cinco meses de detención preventiva por sus presuntas responsabilidades dentro de una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Morales.

El Ministerio Público le imputó por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» porque, según esa entidad, cuando fue ministro autorizó desembolsos de recursos de ese fondo a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Arce, que dejó la Presidencia el pasado 8 de noviembre, ha asegurado que es «absolutamente inocente» y atribuyó su detención a motivos «políticos».

El Gobierno de Rodrigo Paz negó el fin de semana que la detención de Arce tenga un «carácter político», tras los pronunciamientos en favor del exmandatario que hicieron el Ejecutivo de Venezuela y el bloque bolivariano ALBA.

Para este miércoles está prevista una audiencia por un incidente de excepción de incompetencia presentado por la defensa de Arce para que sea procesado como expresidente.

La Fiscalía boliviana ha señalado que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro y no presidente, por lo que en este caso le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades. EFE

