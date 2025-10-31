Lukashenko acusa a ciudadanos lituanos de lanzar globos con contrabando desde Bielorrusia

Moscú, 31 oct (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que fueron ciudadanos lituanos los que lanzaron globos con contrabando desde Bielorrusia, provocando el cierre de la frontera con Lituania, y responsabilizó a este país y a Polonia de provocar esta situación.

«Levantaron una cerca. Y la gente estaba acostumbrada, tenían negocios. Ellos podían producir y vender a nosotros, nosotros podíamos producir y venderles a ellos. El comercio marchaba. Pero construyeron el muro y rompieron, cortaron estas relaciones vivas», afirmó, citado por la agencia estatal BELTA.

El mandatario bielorruso señaló que «millones de personas se vieron privados de repente de este trabajo, lo que les daba de vivir, en especial los polacos. Ellos tienen producciones privadas, son más dependientes de este comercio que nosotros».

«Las autoridades lituanas y polacas son las culpables de que esto pase. ¿Para qué pusieron a la gente un esta situación? ¿Para qué les empujaron al camino del delito», reclamó.

Según Lukashenko, los bielorrusos compran los cigarrillos de modo legal y los venden a los lituanos que llegan a Bielorrusia con un margen de ganancia.

«Y luego los propios lituanos enviaban las mercancías a sus cómplices con ayuda de globos. La ganancia radica en la gran diferencia de precios de los cigarrillos entre Bielorrusia y los países de la UE», explicó.

El presidente bielorruso añadió que los guardias fronterizos lituanos estaban al tanto de la situación, y señaló que su país no es responsable de este tráfico.

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, informó el pasado miércoles que su país cerrará la frontera con la vecina Bielorrusia durante al menos todo el mes de noviembre tras el incidente de los globos.

La decisión formal de cerrar la frontera, excepto para los ciudadanos lituanos y de la Unión Europea que regresan de Bielorrusia, llegó después de que Ruginiene anunciara el lunes que el ejército lituano estaba autorizado a derribar cualquier globo que violara su espacio aéreo.

Las autoridades civiles y militares lituanas detectaron cuatro veces en la última semana globos que entraban en el espacio aéreo del país, lo que obligó a cerrar temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Vilna en cuatro ocasiones y una vez en el aeropuerto de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se mostró dispuesto esta semana a disculparse por los globos si se confirma la responsabilidad de su país, aunque, al mismo tiempo, negó que Minsk esté detrás del contrabando y consideró «absurdo» el motivo para el cierre de la frontera. EFE

