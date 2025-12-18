Lula anuncia que vetará ley que reduce la pena de cárcel de Bolsonaro

afp_tickers

2 minutos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

«Cuando llegue a mi mesa, la vetaré», dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma.

El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso, de mayoría conservadora.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la corte suprema a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula.

Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la policía federal en Brasilia.

Pero también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

– «La extrema derecha no volverá» –

El presidente brasileño ha dicho que su antecesor «tiene que pagar» la condena impuesta por la corte suprema, pero este jueves reconoció que es parte del «juego» político que el Congreso pueda derribar su veto.

Los aliados de Bolsonaro en el Congreso subrayan sin embargo que seguirán promoviendo una amnistía total.

«No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura», dijo tras la votación el senador Flávio Bolsonaro, designado por su padre Jair como candidato de la derecha en las presidenciales de 2026.

De su lado, Lula prevé presentarse para un cuarto mandato.

El izquierdista dijo este jueves que no iba a «juzgar a un hijo de Bolsonaro». Pero confió en que «la extrema derecha no volverá a gobernar Brasil».

Paralelamente, los abogados del expresidente piden que sea trasladado a un hospital rápidamente para someterse a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal.

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones debido a una puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Su defensa también pidió que el exmandatario regrese a prisión domiciliar -donde permaneció varios meses desde agosto- por su estado de salud.

rsr/app/dga