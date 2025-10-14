Lula da Silva planea visitar Bangladés en febrero de 2026, según Daca

2 minutos

Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planea realizar una visita oficial a Bangladés el próximo febrero, anunció Daca este martes tras una reunión que mantuvo la víspera en Roma con el jefe del Gobierno interino bangladesí y premio nobel de la Paz, Muhammad Yunus.

Ambos líderes asistieron al Foro Mundial de la Alimentación en la capital italiana y mantuvieron un encuentro en el que discutieron sobre «negocios sociales, atención médica universal, inclusión social y estrategias para combatir la pobreza», según un comunicado publicado en la cuenta de Yunus en X.

Durante la reunión, Yunus «invitó formalmente al presidente Lula a visitar Bangladés en una fecha mutuamente conveniente. El presidente Lula aceptó la invitación y expresó su intención de realizar el viaje en febrero», indica el escrito.

Según esto, el presidente brasileño expresó un gran interés en la cooperación bilateral, así como «en compartir su experiencia en la prestación de atención sanitaria universal y aprender del trabajo pionero de Bangladés en negocios sociales y microcrédito».

El jefe del Gobierno interino de Bangladés, en el poder desde las revueltas populares de 2024 que llevaron a la dimisión de la veterana ex primera ministra Sheikh Hasina, recibió en el año 2006 el premio Nobel de la Paz.

Durante la reunión, Lula da Silva invitó también a Yunus a asistir a la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), que tendrá lugar en un estado amazónico de Brasil en noviembre.

Sin embargo, el jefe del Gobierno de Bangladés dijo que no podrá asistir a la cita porque estará centrado en los preparativos para las próximas elecciones generales de este país asiático, que están programadas para la primera quincena de febrero. EFE

jgv/igr/jgb