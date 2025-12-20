Lula dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria

1 minuto

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado en la Cumbre del Mercosur de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

«Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia», afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela. EFE

cm/mp/rcf

(Foto)