Lula llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump en medio de nuevas tensiones

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Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que tiene lugar en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.

Lula, alojado en la residencia del embajador brasileño en Estados Unidos, arribó a la Casa Blanca poco después de las 11.10 hora local (15.10 GMT) a bordo de un convoy oficial.

La reunión, la primera que celebran en Washington durante el segundo mandato de Trump, coincide con las críticas de Brasil a Estados Unidos por la guerra en Irán y la presión sobre Cuba, así como con la expulsión recíproca de dos funcionarios. EFE

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