Lula se convierte en el primer presidente octogenario de Brasil

Río de Janeiro, 27 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que completó este lunes 80 años de vida y está en el tercer año de su tercer mandato, se convirtió en el primer mandatario octogenario en ejercicio de Brasil.

El líder progresista, actualmente en visita oficial en Malasia, donde su cumpleaños fue celebrado por varios gobernantes asiáticos, nació el 27 de octubre de 1945 en Garnhuns, en pequeño municipio en el empobrecido estado de Pernambuco (nordeste de Brasil).

Con los 80 años completados, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) superó el récord del expresidente Michel Temer (2016-2018), que se despidió del cargo cuanto tenía 78 años y era hasta entonces el jefe de Estado en ejercicio con más edad.

El tercer presidente brasileño con más edad en el ejercicio del cargo es Getulio Vargas, que se suicidó en agosto de 1954, en su segundo mandato, con 72 años.

En la punta contraria, el más joven es Fernando Collor (1990-1992), que asumió la Presidencia brasileña cuando tenía 43 años y renunció al mandato dos años después presionado por un escándalo de corrupción.

Lula, cuyo cumpleaños fue conmemorado en una cena oficial ofrecida por el presidente de Malasia, Anwar Ibrahim, aprovechó la gira por Asia para anunciar que intentará un cuarto mandato en las elecciones de 2026.

El líder progresista, que hasta ahora venía condicionando su candidatura a estar en buen estado de salud en las elecciones, aseguró el sábado en Indonesia, donde también realizó una visita oficial, que intentará la reelección nuevamente.

«Estoy cumpliendo 80 años y estoy en el mejor momento de mi vida. Nunca me sentí tan vivo y con tantas ganas de vivir. Por eso les digo a todos que espero vivir hasta los 120 años. A partir de hoy solo me faltan 40 años», aseguró en el brindis de la cena.

Lula gobernó Brasil por dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010 y, ante la imposibilidad de disputar un tercer mandato seguido, apoyó la candidatura de su aliada y ministra Dilma Rousseff, elegida en 2010 y reelegida en 2014.

El exdirigente sindicalista fue impedido de disputar las elecciones de 2018 debido a una condena por corrupción por la que pasó 580 días en prisión y que finalmente fue anulada por la Corte Suprema.

Pero en 2022 fue elegido para su tercer mandato, que se extiende hasta diciembre de 2026. EFE

