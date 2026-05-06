Lula viaja a EE. UU. para su primera visita oficial a Trump con una agenda comercial

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São Paulo, 6 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó este miércoles a Washington, donde este jueves realizará su primera visita oficial a la Casa Blanca en el segundo mandato de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La visita, inicialmente prevista para marzo, se realiza en un momento de tensiones diplomáticas entre los Gobiernos de ambos países, situados en las antípodas políticas.

La agenda del encuentro es eminentemente económica, destacando los esfuerzos de Brasil para tratar de evitar la imposición de nuevas restricciones al comercio bilateral, en momentos en los que el Gobierno estadounidense lleva a cabo investigaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

Una de esas investigaciones versa sobre la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central y que ha restado cuota de negocios a las gigantes Visa y Mastercard.

El ministro brasileño de Hacienda, Dario Durigan, dijo este miércoles que Brasil está dispuesto a explicar las dudas que tenga Estados Unidos acerca del sistema de pagos brasileño, para contrarrestar a los grupos de presión «indebidos en relación al PIX».

En la mesa, también se discute la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos, un asunto de interés geopolítico para EE. UU. y que Brasil, dueño de las segundas mayores reservas del mundo, quiere usar para impulsar su industria.

Los minerales y la lucha contra el crimen son además dos de los temas que están centrando el debate entre los candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo octubre, entre los que despuntan Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, socio político de Trump.

Trump recibirá a Lula este jueves en la Casa Blanca para una reunión de trabajo, seguida de un almuerzo.

Esta es la primera visita de Lula a Washington en el segundo mandato de Trump y ha estado precedida de una reunión en Malasia el pasado octubre, al margen de la cumbre de la Asean, y varias llamadas telefónicas.

En esos contactos, ambos mandatarios mostraron una buena sintonía, pero en los últimos meses las relaciones se han tensado a raíz de la operación militar de EE. UU. en Venezuela, que llevó a la captura del presidente venzolano Nicolás Maduro, la guerra lanzada por Trump contra Irán y las nuevas presiones contra Cuba.

Lula es una de las voces más críticas contra la beligerancia de Washington y, en especial, contra su intervencionismo en América Latina.

La relación bilateral se deterioró en los últimos días tras la expulsión por parte de Washington de un policía brasileño destacado en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia y a presentar una protesta formal a Washington, la segunda en dos meses.

En marzo, Brasil rechazó la concesión de un visado a un asesor vinculado a Trump que pretendía visitar en la prisión a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar un golpe de Estado contra Lula. EFE

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