Lunes 24 de noviembre 2025 (08.00 GMT)

Bruselas.- Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) abordan este lunes el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China, incluido el anuncio por parte de Pekín de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras y su posterior suspensión durante un año.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- Rueda de prensa del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al término de la reunión.

(Foto) (Vídeo) (Directo)

Luanda – Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo.

(Foto) (Vídeo)

Luanda.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en la cumbre Unión Europea-Unión Africana.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Presentación a la prensa de una de las exposiciones más esperadas del año: «Turner y Constable, rivales y originales», producida con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de estos dos gigantes de la pintura británica moderna, enfrentados estilísticamente en vida y muy influyentes en ambos casos.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- Venezuela está a la expectativa de la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, una nueva medida de presión de Estados Unidos que se suma al despliegue militar ordenado en el Caribe y que Nicolás Maduro denuncia como un «amenaza» para propiciar un cambio de régimen.

(Foto) (Video)

Kiev.- Rusia acelera su ofensiva terrestre en el este de Ucrania a la espera del "marco de paz actualizado y perfeccionado» para poner fin a casi cuatro años de guerra.

(Foto) (Video)

La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará este lunes los argumentos de Guatemala, que solicitó intervenir en la disputa territorial por los Cayos Zapotillos, un grupo de siete islotes sobre los que tanto Belice como Honduras reclaman soberanía ante este tribunal en La Haya.

(Vídeo)

Beirut – Israel escala la tensión con Hizbulá en el Líbano tras bombardear Beirut a pesar del alto el fuego en vigor, al igual que en Franja de Gaza, donde los palestinos asesinados por el Ejército rozan ya los 70.000 tras dos años de ofensiva y más de un mes de tregua que no ha eliminado los ataques y las víctimas mortales diarias.

(Foto) (Video)

La Haya.- Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados califican ya de explotación encubierta.

(Foto) (Vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Al menos tres militantes y otros tres soldados de las Fuerzas de Defensa de Pakistán (FC) fallecieron este lunes en la región de Peshawar tras un ataque militante a la sede la FC en la región.

(Foto) (Vídeo)

Klang (Malasia).- Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que asolan el país, informaron este lunes las autoridades, en medio de una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura para el Sudeste Asiático este año.

(Foto) (Vídeo)

París.- El Colegio de España de París celebra su 90° aniversario con un acto en el que intervendrán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Ruedas de prensa previas al partido de Liga de Campeones entre Chelsea y Barcelona.

(Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México.- En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sobrevivientes de intento de feminicidio en México hablan con EFE sobre los retos y pendientes que tienen las autoridades en esta problemática que cobra la vida de más de 10 mujeres diariamente en el país.

(Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile.- La vida del joven psicólogo Gustavo Gatica dio un vuelco hace justo seis años, cuando los disparos de un policía en pleno estallido social en Chile lo dejaron ciego. El pasado domingo volvió a dar un giro de 180 grados, al convertirse, con solo 27 años, en el tercer diputado más votado del país.

(Foto)(Vídeo)

Ciudad de Panamá.- El panameño Jorge Castelblanco y la colombiana Raquel Palmenia Agudelo se adjudicaron este domingo la edición 49 del Maratón Internacional de Panamá, que reunió a miles de corredores y confirmó el crecimiento sostenido de la principal prueba atlética del país centroamericano.

(Foto)(Vídeo)

Nueva York – Los Emmy entregan este lunes en Nueva York sus premios internacionales, con nominados como el actor colombiano Diego Vásquez, por 'Cien años de soledad, o el español Oriol Plá, por 'Yo, adicto', y documentales deportivos como 'Argentina '78' y '#Se acabó. Diario de las campeonas', sobre el escándalo en la selección femenina española de fútbol.

(Foto)(Vídeo)

Miami (EE.UU.).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, participa en el World Strategic Forum (WSF) en Miami junto a líderes de negocios como el director de la empresa aeroespacial Axiom Space, Kam Ghaffarian, y el economista jefe de Ficth Ratings, Brian Coulton.

(Foto)(Vídeo)

Miami (EE.UU.).- El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió «hacer más presión» a los políticos para defender a los migrantes, y señaló en una entrevista con EFE que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe «cambiar su táctica» porque la «deportación masiva no va a ayudar en nada».

(Foto) (Vídeo)

Miami.- Entrevista con la escritora cubana Zoé Valdés sobre 'París era una rumba', una obra que retrata la vida cultural y bohemia de los años 80 del siglo XX en París, cuando llegó con 23 años, y narra sus encuentros con figuras artísticas en la mítica librería Shakespeare & Co.

(Foto) (Video)

Londres.- La Tate Britain presenta una de las exposiciones más esperadas del año en Londres: «Turner y Constable, rivales y originales». Tate Britain. Linbury Galleries.

(Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- El clima electoral se agudiza a pocos días de los comicios. Reportes de atentados, amenazas e intimidación contra candidatos y activistas, incluyendo homicidios políticos en meses recientes, acentúan la preocupación por la seguridad e integridad del proceso electoral.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Foto) (Vídeo)

