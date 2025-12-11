Más de 100.000 empresas se crearon en Perú en el tercer trimestre de 2025

The Swiss voice in the world since 1935
Este contenido fue publicado en
Lima, 11 dic (EFE).- Un total de 101.556 empresas se crearon en Perú, en el tercer trimestre de 2025, de julio a septiembre pasados, un 29 % más que en el mismo periodo de 2024, y el 64 % pertenecen a personas naturales, según el último informe sobre Demografía Empresarial en el Perú del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundido este jueves.

En el mismo trimestre también se redujo en 41,7 % el número de empresas que se dieron de baja o cerraron sus actividades, que se cifró en 50.879 compañías.

Asimismo, en ese mismo periodo, un total de 3.376.912 empresas se encontraban activas y registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, una cifra menor en 2 % respecto a 2024, de acuerdo a la información del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El informe detalló que el 45,2 % de las compañías creadas se concentró en Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, mientras que el menor número estuvo en Alojamiento (0,7 %).

En la capital Lima, se crearon 36.742 firmas, que representaron el 36 % del total a nivel nacional.

Por su parte, las personas naturales con negocio representaron el 64,3 % de los nuevos propietarios, seguidas por las sociedades anónimas (16 %) y las empresas individuales de responsabilidad limitada (12,4 %).

Igualmente, el 53 % de los negocios creados por personas naturales son conducidos por mujeres y su actividad mayoritaria son los salones de belleza (72,6 %), el comercio al por mayor (64 %), las actividades de atención de la salud humana (63 %), o los servicios de comida y bebidas (63 %).

En tanto, los hombres conducen el 81 % de las empresas de construcción, el 78,9 % de las empresas de explotación de minas y canteras, el 78,5 % de las empresas de transporte y almacenamiento, y el 72,8 % de las compañías de venta y reparación de vehículos. EFE

