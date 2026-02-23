Más de 130 venezolanos regresan a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

Caracas, 23 feb (EFE).- Un total de 134 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación desde Miami, Estados Unidos, informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia.

Del total del grupo, 114 son hombres, 17 mujeres y tres menores de edad, quienes recibieron «atención médica por parte de las instituciones nacionales» y fueron «trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad», detalló la cartera de Estado en su canal de Telegram.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este es el vuelo número 115 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado viernes, un avión con 84 migrantes repatriados llegó a Venezuela proveniente también de Miami, Estados Unidos, informó entonces la Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación de Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país. EFE

