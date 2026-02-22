Más de 200 presos políticos en huelga de hambre en Venezuela por exclusiones en amnistía

afp_tickers

4 minutos

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de «terrorismo», en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía, informaron familiares el domingo.

La huelga de hambre comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros presos recibían su libertad y una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró el domingo para examinar a los reclusos. También logró acceso a otros penales como el temido Helicoide.

«Es la primera vez que nos dejan acercarnos a ese centro penitenciario», dijo a los familiares Filippo Gatti, coordinador de Salud del CICR para Venezuela. «Es un primer paso y yo creo que vamos en camino».

Los médicos desconocían el llamado a huelga, según la conversación con las familias a las afueras del Rodeo.

«Quiere decir, como no están recibiendo atención médica allá adentro o ustedes no nos pusieron al tanto de que esa situación está pasando», protestó Hiowanka Avila, una de las familiares.

No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a otra huelga de hambre de familiares la semana pasada frente a otro penal, para pedir rápidez en un proceso de excarcelaciones previo a la aprobación de la amnistia.

El Parlamento aprobó la ley el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero.

La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I.

Yalitza García dijo a la AFP que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta. Dice que recibe información sobre él a través de otros familiares y alguno de los custodios.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, acusado de terrorismo y conspiración.

El gobierno dijo que una comisión parlamentaria estudiará casos excluidos por la amnistía y no descarta indultos del Ejecutivo.

– «¡Salió tu esposo!» –

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía. Explicó también que 11.000 personas en libertad condicional tendrán libertad plena gracias a la nueva norma.

Un grupo de cinco personas fue recibidos con aplausos al salir de prisión. Llevaban en la mano su boleta de excarcelación.

«Decreto de sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal», se lee en la orden de liberación de Wilfredo García, de 31 años. No tiene claro qué pasó, apenas leyó el documento y salió.

«Estuve detenido un año y medio (…) puede ser por la ley de Amnistía», dijo este hombre acusado de «terrorismo», incitación al odio y daño a una instalación eléctrica.

«¡Mira, chama, salió tu esposo!», grita una mujer al celular en una videollamada. «Amor, amor, acabo de salir… No, no, cálmate», responde emocionado Robin Colina.

Dijo que escuchó, mientras se concretaba su salida, que el lunes saldrían 350 presos del Rodeo.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 23 liberaciones el domingo.

Las autoridades no se pronunciaron sobre las salidas o la huelga de hambre. La información de hecho se conoce por familiares de los presos que no se sumaron a la protesta, y que lograron entrar a la visita del fin de semana.

El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado informó la liberación de al menos siete de sus dirigentes. «¡Pronto nos abrazaremos en libertad!», escribió la líder opositora en X.

Además de los siete miembros de Vente, fue liberado Pedro Guanipa, hermano del aliado de Machado y exdiputado Juan Pablo Guanipa.

«Confiamos que esta nueva etapa política que vive el país, abra las celdas de todos los presos políticos. Seguiremos luchando para alcanzar un país donde la libertad y la democracia sean una realidad», escribió el dirigente en X.

afc-jt/gv/cjc