Más de 30.000 minas neutralizadas en el Sáhara Occidental por la misión de ONU en 35 años

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Rabat, 6 may (EFE).- La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) localizó y destruyó 30.000 minas y otros artefactos explosivos desde el inicio de sus operaciones de desminado en el territorio en 1991.

Con estas operaciones se logró liberar aproximadamente 150 millones de metros cuadrados de terreno peligroso, aseguró en su cuenta en X el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS, por sus siglas en inglés).

«Este impacto refleja la magnitud del desafío y el compromiso de los equipos», señaló.

Desde su establecimiento, el 29 de abril de 1991, además de su misión de desminado, la Minurso veló por la supervisión del alto el fuego entre Marruecos, que administra el 80 % del territorio y que defiende un plan de autonomía bajo su soberanía como única salida al conflicto, y el Frente Polisario que, apoyado por Argelia, insiste en un referéndum de autodeterminación que incluya también la opción de la independencia.

Entre sus funciones figuraba también la organización de un referéndum, que fue abandonada debido a los desacuerdos entre las partes.

A finales de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró dos sesiones a puerta cerrada para examinar el papel de la Minurso en la excolonia española, en medio de propuestas de EE.UU de revisar su mandato.

El conflicto experimentó un nuevo giro el pasado octubre con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que refuerza la propuesta marroquí de autonomía -presentada por primera vez en 2007- como base «más viable» para una solución política.

Rabat ha venido recabando recientemente un creciente apoyo internacional, incluido el respaldo de potencias como EE.UU, Reino Unido y Francia, así como de la Unión Europea. EFE

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