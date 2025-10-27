Más de 32 años de cárcel para estadounidense por trata y pornografía infantil en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 27 oct (EFE).- La Justicia de Honduras condenó este lunes a 32 años y seis meses de prisión al estadounidense Gary Lee Johnston por trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y por tres delitos de pornografía infantil, informó una fuente judicial.

La sentencia fue dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, indicó el Poder Judicial en un comunicado.

El tribunal impuso a Lee Johnston una pena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual, acompañada de penas accesorias que incluyen la prohibición de residencia y la orden de alejamiento respecto a la víctima.

El estadounidense también fue condenado a 15 años de cárcel por tres delitos de elaboración y utilización de pornografía infantil -cinco años por cada delito-, y se le impuso una multa de 150.000 lempiras (5.708 dólares) por cada una de las víctimas.

Según la resolución, el acusado formaba parte de una organización dedicada a captar jóvenes mujeres mediante regalos e invitaciones a cambio de relaciones sexuales, a la vez que registraban en video y tomaban fotografías de los encuentros.

Durante la investigación las autoridades encontraron pruebas contundentes, entre ellas videos que muestran intimidad con menores y más de 30 teléfonos celulares que sirvieron como medios de prueba.

El estadounidense fue detenido el 29 de agosto de 2022 en una vivienda en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, donde se encontraba en compañía de una menor de 16 años y otro adulto.

El Poder Judicial señaló que las partes procesales que no estén conformes con la pena impuesta tienen 20 días para interponer un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. EFE

ac/fa/enb