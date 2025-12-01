Más de 400 viviendas fueron dañadas por una inundación en la Amazonía de Perú

Lima, 1 dic (EFE).- Una inundación generada por las intensas lluvias que se produjeron durante la semana pasada en la región de San Martín, en la Amazonía de Perú, dejó al menos 245 viviendas afectadas, 173 inhabitables y 15 destruidas, además de daños en escuelas, un puente, caminos y cultivos, informaron este lunes fuentes oficiales.

La inundación se produjo el pasado 27 de noviembre tras la activación de una quebrada (arroyo entre laderas de montañas) por las lluvias intensas y el incremento del caudal del río a la altura de los centros poblados Bello Horizonte y Picota, en el distrito de Tres Unidos, precisó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo divulgó este lunes el primer reporte preliminar de los daños causados por el evento, en el que señaló que un total de 433 viviendas fueron afectadas o quedaron inhabitables y destruidas.

Agregó que también fueron afectadas tres instituciones educativas y un puente, además de registrarse daños en 1.600 metros de vía vecinal y 150 hectáreas de cultivos.

El Indeci remarcó que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) continúa, «sin reportarse, hasta el momento, daños a la vida y salud de las personas».

Al respecto, el gobierno regional detalló que los damnificados han sido albergados temporalmente en el coliseo de la municipalidad de Tres Unidos, mientras que los afectados permanecen en ambientes de sus viviendas que no sufrieron daños.

Hasta el lugar también llegaron 35 miembros de la Quinta Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército peruano, para realizar labores de limpieza y remoción de escombros con apoyo de los pobladores.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de San Martín informó que se suspendieron las clases en dos escuelas de los distritos.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta a mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales. EFE

