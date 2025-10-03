The Swiss voice in the world since 1935
Más de 44.800 personas han pedido la nacionalidad española en Chile

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- Más de 44.800 personas han solicitado oficialmente en el consulado de España en Santiago de Chile obtener la nacionalidad española como beneficiarios de la ley de Memoria Democrática, y más de 36.000 ya tienen consolidado ese derecho, anunció hoy el ministro español de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En una recepción a la colonia española residente en Chile, el ministro subrayó que España tiene igualmente el compromiso de tramitar todas las solicitudes que se presenten con todos los documentos exigidos antes del 22 de octubre, fecha en la que concluye la ley y que es ya improrrogable.

«Puedo decir hoy, que tras la aprobación de la ley, y con datos oficiales a 31 de julio, que cerca de un millón de personas han acudido a nuestros consulados para realizar oficialmente su solicitud», afirmó.

«En Chile se han realizado 44.881 peticiones oficiales, son ya 36.041 los descendientes que tienen su derecho consolidado», detalló el ministro entre aplausos.

Torres llegó este viernes a Santiago de Chile para observar el desarrollo de la ley, que entra en su fase definitiva, y para intercambiar pareceres con las autoridades locales, en un viaje que inició en Argentina, el país que más solicitudes ha tramitado, con más de medio millón. EFE

