Más de 7.000 jóvenes belgas participan en sesiones informativas del nuevo servicio militar

2 minutos

Bruselas, 21 dic (EFE).- Un total de 7.120 jóvenes belgas han participado en las sesiones informativas sobre el nuevo servicio militar voluntario y remunerado que el Ejecutivo de Bélgica implementará en 2026 y que está destinado a menores de 17 años.

Las sesiones, que se produjeron tanto en modalidad presencial como en línea, fueron un «éxito rotundo», según sostuvo el ministro de Defensa del país, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Belga.

El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 con la formación militar de unos 500 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, que percibirán un salario de 2.000 euros netos al mes.

El Ejecutivo belga tiene previsto aumentar a 1.000 las plazas disponibles para 2027 e incrementar la cifra progresivamente, hasta llegar a un máximo de 7.000.

Los jóvenes reclutas se encargarán de tareas de vigilancia tanto en las fuerzas navales, como aéreas y terrestres.

A principios del pasado mes de noviembre se enviaron cerca de 149.000 cartas por correo postal a jóvenes de todo el país para informarles sobre esta iniciativa, que responde a la «necesidad de personal nuevo en el Ministerio de Defensa», explicó Francken en su presentación.

El Ministerio añadió que hace falta personal en los distintos estamentos del Ejército belga, en un contexto en el que el país ha acordado aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % de su PIB, para llegar al objetivo marcado por la OTAN.

Las solicitudes para las 500 plazas disponibles en 2026 se abrirán a partir del 5 de enero a las 19.00 horas locales (18.00 horas GMT). EFE

mas/llb