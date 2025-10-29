Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

Gaza, 29 oct (EFE).- Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas.

Fuentes del enclave confirman a EFE que los bombardeos israelíes no han cesado en lo que va de miércoles y desde el Gobierno israelí todavía no se han pronunciado hasta cuándo van a mantenerlos.

El punto donde más víctimas se han registrado hasta ahora ha sido el centro de la Franja con al menos 42 personas muertas tras bombardeos, muchos con drones, contra casas y edificios del campo de refugiados de Nuseirat, según relatan fuentes médicas.

En uno de ellos, Israel destruyó la casa de la familia Abu Dalal matando a 20 personas, de las que 15 fueron trasladadas a la morgue y otras cinco continúan atrapadas entre los escombros.

Asimismo, el Ejército también atacó tiendas de campaña que albergaban a desplazados en otras zonas del centro del enclave.

Al menos seis personas fallecieron tras un ataque israelí contra una de estas tiendas instalada en el campamento de Arad Insan, al este del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

También otros cinco gazatíes fueron asesinados tras la explosión de un dron suicida contra una tienda en la plaza municipal de la ciudad de Deir Al Balaj (centro de Gaza).

En la ciudad de Gaza, a la que han ido volviendo miles de personas tras la entrada en vigor del alto el fuego, al menos 28 personas han muerto tras estos ataques israelíes, la mayoría contra apartamentos familiares.

En el sur, Israel ha matado a 18 personas cinco de ellas tras bombardear un vehículo civil al noroeste de la ciudad de Jan Yunis.

La tarde del martes Netanyahu ordenó al Ejército llevar a cabo «ataques contundentes en la Franja de Gaza» tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Además, Israel aseguró que miembros del grupo palestino atacaron a sus soldados en Rafah en un enfrentamiento en el que falleció uno de los militares israelíes.

El grupo palestino desmintió tener ninguna vinculación con esos ataques. EFE

