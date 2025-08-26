Más de un millón de hectáreas quemadas en la UE en lo que va de año, cuatro veces más

2 minutos

Bruselas, 26 ago (EFE).- En lo que va de año se han quemado en la Unión Europea 1,023 millones de hectáreas en 1.851 incendios, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

En concreto, en el mismo periodo del año pasado se registraron 1.185 incendios en los que se calcinaron 222.132 hectáreas de terreno en los Veintisiete.

Entre el 1 de enero y el 26 de agosto de este año, se han emitido a la atmósfera 38,37 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) como consecuencia de los incendios, más del triple de las generadas en el mismo periodo de 2024 (11,46 millones de toneladas).

Del total de hectáreas quemadas en la UE, un 40 % se encuentra en España, dónde el fuego ha arrasado 413.992 hectáreas en un total de 268 incendios, que ya superan la media anual de 203 incendios registrada entre 2006 y 2024, según datos de EFFIS.

En Portugal, por su parte, han ardido en lo que va de año 270.450 hectáreas en 155 incendios.

Por otro lado, la actualización de los datos publicada este martes incluye una previsión del riesgo de incendios hasta el próximo lunes, 1 de septiembre, que recoge un riesgo «bajo» en Francia, el sur de Alemania, Italia y la mayor parte de los Balcanes.

Con respecto a la península ibérica, detalla que «las condiciones amainarán» en el norte, pero el riesgo seguirá siendo «alto» o «muy alto» en gran parte del territorio e incluso «extremo» o «muy extremo» en la zona del sureste ibérico.

De la misma forma, el boletín contempla un riesgo «extremo» o «muy extremo» en Bélgica, Países Bajos, el norte de Alemania, el sur de Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, así como «alto» en Sicilia, Grecia y Turquía Occidental. EFE

lpc-asa/mb/icn