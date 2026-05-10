Mélenchon pide evitar «suicidio» de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2027

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París, 10 may (EFE).- El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean‑Luc Mélenchon, dejo la puerta abierta este domingo a posibles acuerdos con otras fuerzas de izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y pidió evitar lo que calificó como un «suicidio anti-LFI».

En una entrevista publicada hoy por La Tribune Dimanche, tras oficializar la semana pasada su cuarta candidatura al Elíseo, Mélenchon llamó a sus aliados potenciales a «tener un poco de paciencia» para establecer alianzas mientras continúan las discusiones internas en los partidos progresistas sobre candidaturas.

El líder de la izquierda radical francesas aseguró que algunos sectores ecologistas ya contemplan negociar un «acuerdo honorable» con LFI si fracasa la idea de una primaria alternativa a la suya en la izquierda. «Estamos dispuestos a alcanzar ese acuerdo», sostuvo.

En ese sentido, consideró que el congreso del Partido Comunista francés, previsto para julio, podría «aclarar las cosas». Aunque reconoció que ninguno de los textos internos menciona explícitamente una alianza con LFI, destacó que sí se habla de un «polo de radicalidad», que, a su juicio, apunta a su formación política.

Mélenchon insistió en que su objetivo no es absorber a otras fuerzas de izquierda, sino construir alianzas que permitan a cada formación conservar su identidad política.»Es mejor que existan por sí mismas y puedan convencer en sus propios entornos. Un buen uso de Mélenchon vale más que el suicidio anti-LFI», declaró.

Y recordó que la alianza de izquierdas en 2022 permitió aumentar la representación parlamentaria de insumisos, socialistas y ecologistas en las elecciones legislativas, y frenar en 2024 el avance de la extrema derecha, que aparece como favorita en todas las encuestas para los comicios presidenciales de 2027.

Ante este panorama, Mélenchon acusó a algunos dirigentes de izquierda de centrar su estrategia únicamente en oponerse a LFI. «No soy yo quien está enfrentado con ellos; son ellos quienes son anti-melenchonistas mañana, tarde y noche», afirmó.

El 70 % de franceses ve a Mélenchon como un obstáculo

Las declaraciones de Mélenchon coinciden con la publicación de un sondeo de Ipsos BVA para La Tribune Dimanche según el cual el 70 % de los franceses considera que el líder de LFI es «un obstáculo» para que la izquierda pueda ganar las presidenciales de 2027.

Incluso entre los simpatizantes de izquierda, el 55 % estima que su candidatura perjudica al bloque progresista, frente a un 39 % que la considera un activo.

Si las elecciones presidenciales se celebrasen ahora le votaría en la primera vuelta el 16 % de los encuestados, el mismo porcentaje que lo haría por el gaullista (centro-derecha) Dominique de Villepin.

En intención de voto para 2027, los ultraderechistas Jordan Bardella (34 %) y Marine Le Pen (33 %) encabezan este sondeo realizado el 5 y 6 de mayo, mientras el espacio de centro y la izquierda permanecen fragmentados.

Así en el centro y la derecha, el macronista Gabriel Attal sube al 24 % (5 puntos más), mientras que el apoyo al centrista Édouard Philippe ha caído al 22 % (4 puntos menos), por delante del conservador Bruno Retailleau (21 %) y el macronista Gérald Darmanin (20 %).

En la izquierda, los mejor situados son el socialista François Hollande (presidente francés entre 2012-17, con el 18 %) y el socialdemócrata Raphaël Glucksmann (16 %). EFE

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